Bogdanka z wynikiem netto ok. 264 mln zł w 2025 r.

Lubelski Węgiel Bogdanka zakończył 2025 r. z zyskiem netto na poziomie ok. 263,8 mln zł po oczyszczeniu o odpisy aktualizujące. Spółka wypracowała ponad 2,85 mld zł przychodów ze sprzedaży, jednocześnie sprzedając mniej węgla niż rok wcześniej. Wyniki opublikowano w piątkowym komunikacie giełdowym.

Grupa Kapitałowa LW Bogdanka sprzedała w 2025 r. 7,7 mln ton węgla handlowego, co oznacza spadek o 5,6 proc. rok do roku. Produkcja wyniosła niespełna 7,6 mln ton, czyli o 4,1 proc. mniej niż w 2024 r. Spółka utrzymała jednak 30,4 proc. udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce.

Stabilne przychody i presja rynkowa

Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 mld 854,3 mln zł, a około 81 proc. z nich pochodziło od dwóch kluczowych odbiorców z grupy Enea – Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec. Udział eksportu wzrósł do 2,7 proc. wobec 1,3 proc. rok wcześniej, a węgiel trafiał m.in. na Ukrainę i Słowację.

EBITDA wyniosła 543,1 mln zł, przy marży na poziomie 19 proc., co oznacza spadek o 7,8 pkt proc. rok do roku. Spółka podkreśliła, że działała w warunkach presji cenowej, spadku popytu i konkurencji taniego surowca. Jednocześnie prezes Bogdanki Zbigniew Stopa wskazał na „odporność spółki” opartą na efektywności operacyjnej i dyscyplinie kosztowej.

Jak wynika z danych finansowych, wynik operacyjny EBIT na koniec 2025 r. wyniósł stratę 218,1 mln zł, jednak po korekcie o odpisy aktualizujące osiągnął zysk 304,4 mln zł. Dla porównania rok wcześniej strata EBIT była znacznie wyższa i sięgała 1,855 mld zł.

Mniejsza strata netto i spadek odpisów

Na poziomie całej grupy Bogdanka zakończyła 2025 r. stratą netto 159,5 mln zł, wobec straty 1,49 mld zł rok wcześniej. Wynik ten był w dużej mierze efektem odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, które w 2025 r. wyniosły 522,5 mln zł, podczas gdy w 2024 r. sięgnęły 2,44 mld zł.

Spółka wskazała, że na wyniki negatywnie wpłynęły niższe ceny węgla i spadek wolumenów sprzedaży. Pozytywnym czynnikiem było natomiast rozliczenie szkody z pierwszego kwartału 2025 r. w wysokości 144,85 mln zł, związanej z majątkiem podziemnym po incydencie z 2023 r.

W 2025 r. Bogdanka przeznaczyła na inwestycje blisko 623 mln zł, z czego ponad 68 proc. na budowę i modernizację wyrobisk o łącznej długości około 18,4 km. Spółka utrzymała także stabilną płynność finansową mimo trudnego otoczenia rynkowego.

Plany inwestycyjne i transformacja

W 2026 r. spółka planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do około 819,3 mln zł, z czego 455 mln zł ma zostać przeznaczone na nowe wyrobiska i modernizacje. Bogdanka zapowiada również rozwój projektów OZE oraz zakup gruntów pod farmę fotowoltaiczną.

Spółka przygotowuje także dokumentację dotyczącą nowej Strefy Ekonomicznej we współpracy z PGE Dystrybucja oraz gminą Łęczna. Obszar inwestycyjny obejmuje około 180 ha w rejonie Podzamcza i Starej Wsi, a działania obejmują analizy formalno-prawne i środowiskowe.

LW Bogdanka pozostaje częścią grupy kapitałowej Enea, która posiada blisko 65 proc. akcji spółki. Kopalnia od 2009 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i pozostaje jednym z kluczowych producentów węgla dla energetyki zawodowej we wschodniej Polsce.

Źródło: PAP