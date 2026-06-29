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29.06.2026 13:36

Bogi Gabrovic dołącza do Peakside, aby wspierać realizację akwizycji w Polsce

Peakside Capital Advisors nawiązał współpracę z Bogi Gabrovic, która będzie wspierać działalność inwestycyjną i akwizycyjną Peakside w Polsce. To kolejny element strategii firmy, której celem jest dalsze umacnianie pozycji na najbardziej atrakcyjnych rynkach nieruchomości w Europie Środkowej – podaje spółka.

„W ramach współpracy Bogi Gabrovic będzie pełnić funkcję doradczyni zarządu, wspierając Peakside w identyfikacji, ocenie i realizacji projektów inwestycyjnych w wybranych sektorach rynku nieruchomości. Jej działania będą koncentrować się na transakcjach portfelowych, inwestycjach platformowych oraz przejęciach korporacyjnych, uzupełniając dotychczasowe kompetencje akwizycyjne Peakside i wspierając rosnące zaangażowanie firmy w realizację większych i bardziej złożonych projektów inwestycyjnych" – czytamy w komunikacie.

Jak informuje spółka, nawiązanie współpracy wpisuje się w strategię Peakside zakładającą rozwój działalności w Polsce zarówno przez nowe projekty deweloperskie, jak i akwizycje. Peakside aktywnie poszukuje możliwości przejęć portfeli nieruchomości, transakcji korporacyjnych oraz rozwoju wyspecjalizowanych platform inwestycyjnych w wybranych sektorach polskiego rynku.

– Polska pozostaje najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla kapitału instytucjonalnego, szczególnie w sektorach przechodzących proces konsolidacji i profesjonalizacji. Widzimy znaczący potencjał tworzenia wartości przez starannie wyselekcjonowane akwizycje. Koncentrujemy się na inwestycjach typu opportunistic i value-add, w których możemy wykorzystać nasze doświadczenie operacyjne, kompetencje deweloperskie oraz dogłębną znajomość lokalnego rynku, aby budować długoterminową wartość. Imponujące doświadczenie Bogi w realizacji transakcji, pozyskiwaniu gruntów, budowie platform inwestycyjnych oraz rozwijaniu relacji z partnerami finansowymi, w połączeniu z jej unikalnym doświadczeniem zdobytym po stronie inwestora, dewelopera i doradcy, będzie istotnym wsparciem w dalszym rozwoju naszej działalności inwestycyjnej w Polsce – powiedział Steven Davis, dyrektor zarządzający w regionie CEE w Peakside Capital Advisors.

Jak czytamy w komunikacie, Bogi Gabrovic jest doświadczoną menedżerką rynku nieruchomości, doradczynią zarządów oraz ekspertką w zakresie transakcji inwestycyjnych. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w obszarach zarządzania inwestycjami, działalności deweloperskiej, akwizycji oraz finansów korporacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmowała najwyższe stanowiska menedżerskie i zasiadała w zarządach czołowych międzynarodowych firm inwestycyjnych i deweloperskich, takich jak CTP, Golub & Company oraz White Star Real Estate. Ostatnio, jako członkini zarządu i Deputy Country Head CTP Poland, odegrała rolę w budowie największych platform logistycznych w Polsce.

W trakcie swojej kariery uczestniczyła w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 2 mld euro oraz zdobyła bogate doświadczenie w zakresie akwizycji, pozyskiwania finansowania, rozwoju platform inwestycyjnych oraz skalowania działalności biznesowej w różnych sektorach rynku nieruchomości.

– Peakside zbudował silną pozycję na rynku, skutecznie łącząc przedsiębiorcze podejście z dyscypliną właściwą inwestorom instytucjonalnym. Cieszę się, że mogę wspierać firmę w dalszym rozwoju działalności inwestycyjnej w Polsce – powiedziała Bogi Gabrovic.

Czytaj także: Raport: Fundusze PE i VC zainwestowały w polskie spółki blisko 1 mld euro w 2025 r.

Bogi Gabrovic
Bogi Gabrovic. Fot. mat pras. Peakside Capital Advisors
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