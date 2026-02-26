Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 14:04

Borge Brende, szef szczytu ekonomicznego w Davos podał się do dymisji. Jego nazwisko pojawiło się w aktach Epsteina

Borge Brende, prezydent i CEO Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, podał się do dymisji. To efekt tego, że jego nazwisko pojawiło się w aktach Jeffreya Epsteina.

W jego oświadczeniu nie ma jednak ani słowa o związkach z Jeffreyem Epsteinem. „Zdecydowałem się zrezygnować ze stanowiska jako prezydent i CEO Światowego Forum Ekonomicznego. Jestem wdzięczny za partnerstwo, które stworzyłem z moimi kolegami. Wierzę, że teraz nadszedł czas, by Forum kontynuowało swą pracę bez żadnych problemów” – napisał – jak informuje „The Independent”.

Jednocześnie Larry Fink i Andre Hoffmann, którzy byli współprzewodniczącymi szczytu w Davos, poinformowali, że zakończyło się niezależne śledztwo ws. byłego norweskiego ministra spraw zagranicznych. Wykazało ono, że w kontaktach Brendego z pedofilem nie ma nic ponad to, co zapisano w aktach opublikowanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości.

W dokumentach zapisano, że Brende spotkał się na trzech kolacjach biznesowych z Jeffreyem Epsteinem oraz wymieniał z nim maile. Sam Brende twierdzi, że nie miał pojęcia o przeszłości finansisty, gdy się z nim spotykał.

Śledztwa w Norwegii i Wielkiej Brytanii

Jednocześnie trwa też śledztwo ws. korupcji wśród urzędników i polityków po tym, gdy akta Epsteina wykazały, że były premier Thorbjørn Jagland utrzymywał z nim długoletnie kontakty, a także przebywał w domu finansisty, gdy piastował wysokie stanowiska dyplomatyczne.

Śledztwa toczą się także w Wielkiej Brytanii. Policja zatrzymała zarówno byłego księcia Andrzeja, jak i byłego ambasadora w USA Petera Mandelsona. Obaj są podejrzani o sprzedaż Epsteinowi rządowych tajemnic.

Brende to też nie jedyny polityk i biznesmen, który miał zostać zmuszony do rezygnacji po ujawnieniu akt Epsteina. Sultan Ahmed bin Sulayem podał się do dymisji i zrezygnował z kierowania największym portem w Dubaju.

Kim był Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein, który utrzymywał kontakty towarzyskie z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, przynajmniej części z nich oferował towarzystwo młodych kobiet, zwabianych obietnicą kariery. W 2008 r. został skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich. Z kolei w 2019 r. amerykańska prokuratura postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie, choć pojawiały się spekulacje dotyczące okoliczności jego śmierci.

Pod koniec stycznia 2026 r. Departament Sprawiedliwości opublikował ok. 3 mln stron dokumentów z akt sprawy nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata, jak choćby z Billem Gatesem, Billem Clintonem, a także gwiazdami filmu i muzyki.

Prezes największego portu w Dubaju wyrzucony ze stanowiska
Borge Brende, były szef Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Borge Brende, szef Światowego Forum Ekonomicznego w Davos podał się do dymisji przez kontakty z Jeffreyem Epsteinem. Fot. Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images
