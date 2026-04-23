Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.04.2026
NEWSROOM XYZ
23.04.2026 07:52

Boryszew nie planuje dywidendy za 2025 r. Zysk ma iść na kapitał zapasowy

Boryszew robi wyjątek od polityki dywidendowej przyjętej w 2022 r. Zarząd grupy rekomenduje, żeby zysk za 2025 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy.

„Zarząd spółki Boryszew podjął uchwałę w sprawie skierowania do najbliższego walnego zgromadzenia wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 r. na kapitał zapasowy. Powyższa decyzja stanowi odstępstwo od polityki dywidendowej spółki" – podano w komunikacie.

Jak dodano, decyzję o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy podjęto, biorąc pod uwagę m. in. produkcję specjalną na potrzeby wojskowe oraz na przewidywane zgodnie ze strategią na lata 2025–2029 nakłady inwestycyjne (w tym trwające oraz planowane procesy inwestycyjne w segmencie gospodarka cyrkularna dotyczące budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i niebezpiecznych).

Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy. W 2025 r. Boryszew wypłacił 0,35 zł dywidendy na akcję.

W czwartek grupa opublikowała także wyniki za 2025 r. Z raportu wynika, że Boryszew zanotował niższy zysk i niższe przychody niż w 2024 r.

Grupa miała w 2025 r. 251,9 mln zł EBITDA (w porównaniu z 337,2 mln zł w 2024 r.). Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 23,6 mln zł w porównaniu z 110,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny grupy spadł z 178,5 mln zł w 2024 r. do 100,9 mln zł w 2025 r.

Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły ok. 4,8 mld zł wobec 5,1 mld zł rok wcześniej. Jak podano w raporcie, wzrost przychodów odnotowano jedynie w segmencie gospodarka cyrkularna. W segmencie motoryzacja zanotowano spadek przychodów o 1 proc., a w segmencie chemicznym – o 5,3 proc.

„Spadek przychodów w segmencie motoryzacja wynikał z obniżenia wolumenów sprzedaży oraz zakończenia działalności niemieckich spółek w obszarze produkcji komponentów plastikowych" – podano w raporcie.

Źródło: PAP/XYZ

Linia produkcyjna przewodów klimatyzacyjnych do samochodów elektrycznych w zakładzie Maflow (należącym do grupy Boryszew) w Toruniu
Zarząd grupy Boryszew rekomenduje przeznaczenie zysku z 2025 r. na kapitał zapasowy. Na zdjęciu linia produkcyjna przewodów klimatyzacyjnych do samochodów elektrycznych w zakładzie Maflow (należącym do grupy Boryszew) w Toruniu. Fot. PAP/Mikołaj Kuras
