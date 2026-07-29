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29.07.2026 13:29

BOŚ Bank z karami od KNF. Zarząd rozważa odwołanie

BOŚ Bank otrzymał od KNF kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ich wartość przekracza 5 mln zł. Władze banku rozważają odwołanie.

Na zdjęciu siedziba BOŚ
Fot. materiały prasowe

Bank Ochrony Środowiska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ws. nałożenia na bank administracyjnych kar pieniężnych w łącznej wysokości 5,1 mln zł – poinformował bank w komunikacie.

Kary zostały nałożone „w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Chodzi o okres od lipca 2018 r. do stycznia 2020 r.

„Bank informuje, że wskazane w decyzji nieprawidłowości zostały już usunięte, a stosowne działania naprawcze oraz usprawniające zostały wdrożone przed wydaniem decyzji” – czytamy w komunikacie.

„Bank analizuje treść otrzymanej decyzji oraz podejmie dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozważy wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy” – kwitują przedstawiciele BOŚ.

Źródło: PAP

MBank odwołał się od surowych kar KNF. Chce ponownego rozpatrzenia sprawy
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