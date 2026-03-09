Branża rolno-spożywcza apeluje o moratorium na nowe regulacje. „Kolejne obciążenia osłabią polskie firmy”

Organizacje reprezentujące rolników i przetwórców żywności zaapelowały o wprowadzenie dwuletniego moratorium na nowe regulacje zwiększające koszty działalności w sektorze rolno-spożywczym. Przedstawiciele branży ostrzegają, że kumulacja nowych obowiązków może ograniczyć inwestycje i osłabić konkurencyjność polskich firm.

Przedstawiciele polskich organizacji branżowych w poniedziałek zwrócili się do władz z apelem o „dwuletnie moratorium legislacyjne na nowe ustawy i rozporządzenia”, które mogłyby zwiększać koszty, obciążenia administracyjne lub ryzyka inwestycyjne dla rolników i przetwórców. W ich ocenie kolejne regulacje utrudniają przedsiębiorstwom długofalowe planowanie rozwoju i pogarszają warunki prowadzenia działalności w sektorze rolno-spożywczym.

Sygnatariusze podkreślili, że w ostatnich latach branża mierzy się z kumulacją nowych obowiązków regulacyjnych, obejmujących m.in. wymogi środowiskowe, fiskalne, technologiczne oraz sprawozdawcze. Ich zdaniem brak koordynacji między kolejnymi projektami ustaw prowadzi do wzrostu kosztów stałych oraz konieczności ciągłego dostosowywania procesów produkcyjnych.

W efekcie – jak wskazano w stanowisku – szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa tracą zdolność do długoterminowego planowania inwestycji. Część firm ogranicza działalność lub rezygnuje z modernizacji zakładów produkcyjnych, ponieważ rosnące obciążenia regulacyjne zmniejszają dostępne środki na rozwój.

Organizacje zwracają uwagę, że problem nadmiernych regulacji staje się jeszcze poważniejszy w kontekście postępującej liberalizacji handlu międzynarodowego. Wskazują m.in. na umowę handlową Unii Europejskiej z krajami Mercosur oraz zmiany w relacjach handlowych z Ukrainą, które zwiększają konkurencję dla europejskich producentów żywności.

W apelu wskazano również konkretne projekty przepisów przygotowywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które – zdaniem branży – mogą negatywnie wpłynąć na sektor. Chodzi m.in. o projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, który według organizacji może utrudnić budowę nowoczesnych obiektów hodowlanych i zwiększyć wpływ organizacji ekologicznych blokujących inwestycje w hodowlę.

Krytykę branży budzi także projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, który – jak podkreślają sygnatariusze – koncentruje się głównie na aspektach fiskalnych, pomijając kwestie bezpieczeństwa i jakości żywności. Dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner ocenił podczas poniedziałkowej konferencji, że zrozumienie dla specyfiki sektora widać głównie w resorcie rolnictwa, natomiast w innych ministerstwach jest ono ograniczone.

Podczas konferencji głos zabrała także prezeska Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska, która zwróciła uwagę na trudną sytuację branży mleczarskiej. Jak podkreśliła, produkcja mleka w Polsce i Europie znajduje się w kryzysie, a dodatkowe regulacje – w tym dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta – mogą pogorszyć sytuację rolników. Według niej rosnące koszty powodują, że spółdzielnie mleczarskie mają coraz mniejsze możliwości płacenia wyższych cen za mleko, co sprawia, że część rolników rezygnuje z prowadzenia gospodarstw.

Apel o wprowadzenie moratorium legislacyjnego podpisały m.in. Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców, Polska Izba Mleka, Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Organizacje podkreślają, że bez ograniczenia nowych obciążeń regulacyjnych polski sektor rolno-spożywczy może stracić część swojej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Źródło: PAP