Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 06:59

Brazylia wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności

Brazylia została wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności – przekazała we wtorek rzeczniczka Komisji Europejskiej (KE) Eva Hrnczirzova. Od 3 września kraj ten nie będzie mógł eksportować do UE m.in. bydła, drobiu i jajek.

Decyzja zapadła niecałe dwa tygodnie po wejściu w życie umowy handlowej pomiędzy UE a blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur: Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. Importu z tego kraju obawiają się rolnicy z Europy. Zarzucali oni m.in. to, że porozumienie z Mercosurem otwiera unijny rynek na produkty rolno-spożywcze z krajów niestosujących takich samych jak UE standardów.

Polska skierowała w poniedziałek do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na umowę Unii z Mercosurem, a także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie.

Brazylia musi ograniczyć używanie antybiotyków w hodowli zwierząt

Decyzję podjął stały komitet działający przy KE, w skład którego wchodzą przedstawiciele do spraw roślin, zwierząt, żywności i pasz. Hrnczirzova podkreśliła, że wykluczenie Brazylii z listy oznacza, że kraj ten nie będzie mógł eksportować do UE zarówno żywych zwierząt, jak i mięsa oraz produktów pochodnych. Chodzi m. in. o bydło, konie, drób, jaja, akwakulturę czy miód.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, KE współpracowała z brazylijskimi władzami w tej sprawie i będzie nadal z nimi współpracować w celu zapewnienia zgodności ze standardami UE. By powrócić na rynek unijny, Brazylia będzie musiała wykazać, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt w całym cyklu ich życia.

Unijne normy dotyczące używania środków przeciwdrobnoustrojowych mają na celu walkę z rosnącym problemem antybiotykooporności u ludzi. Z tego powodu antybiotyki w UE nie mogą być używane do poprawy wzrostu zwierząt ani stosowane u nich profilaktycznie.

Rozstrzygnięcie z zadowoleniem przyjął minister rolnictwa Stefan Krajewski. „Moje rozmowy i przekonywanie unijnych ministrów przynoszą kolejne efekty. Na dzisiejszym posiedzeniu SCOPAFF wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie zdecydowały: od 3 września 2026 r. Brazylia traci prawo eksportu do UE m.in. bydła, koni, drobiu, akwakultury i miodu" – napisał na platformie X minister.

Jako pierwsze o zakazie napisało Polskie Radio.

Źródło: PAP

Brazylia, farma bydła
Brazylia została wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności. Od 3 września kraj nie będzie mógł eksportować do UE m.in. bydła, drobiu i jajek.. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Co dalej z PAIH? Czy nasze firmy mają szansę na podbój świata?
Wzorem nam Hiszpanie, Duńczycy, Skandynawowie, a może Czesi? Eksperci i przedstawiciele polskich firm przedstawiają pomysły na zwiększenia naszych szans podboju zagranicznych rynków i opowiadają o…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
9 rekomendacji w sprawie komercjalizacji. Szansa na przełamanie impasu we wdrażaniu innowacji od naukowców
Jak zwiększyć transfer wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki? Dokładnie po roku pracy zespół powołany przez ministra nauki przedstawił swoje rekomendacje. Przy szeregu słusznych wskazań…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska mało konkurencyjną gospodarką? Są rankingi, które nie mają większego znaczenia
Konkurencyjność polskiej gospodarki co jakiś czas staje się tematem publicznej debaty – najczęściej przy okazji kolejnych edycji międzynarodowych rankingów lub niepokojących danych…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Twoje finanse na co dzień. 5 pytań, które pokażą, jak dobrze je znasz. Sprawdź się!
Zapraszamy na pierwszy z pięciu ekonomicznych quizów. Odpowiedz na 5 krótkich pytań i sprawdź, ile naprawdę wiesz o decyzjach oraz mechanizmach wpływających na Twoje codzienne finanse.
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pfeifer & Langen Polska: mamy kryzys na rynku cukru. „Dywersyfikacja to recepta na niepewne czasy”
Pfeifer & Langen Polska znalazł sposób, by przetrwać na rynku cukru. Obok detalicznej marki cukru i segmentu przemysłowego rozwija również produkcję pasz dla bydła, produktów dla hodowców koni i…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Czy umiesz dbać o finansową przyszłość? Ten quiz zweryfikuje Twoją wiedzę.
Czy wiesz, jak chronić swoje oszczędności i budować finansowe bezpieczeństwo na przyszłość? Przygotowaliśmy krótki quiz, który sprawdzi Twoją wiedzę o podstawowych zasadach zarządzania pieniędzmi.
13.05.2026