Brazylia wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności

Brazylia została wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności – przekazała we wtorek rzeczniczka Komisji Europejskiej (KE) Eva Hrnczirzova. Od 3 września kraj ten nie będzie mógł eksportować do UE m.in. bydła, drobiu i jajek.

Decyzja zapadła niecałe dwa tygodnie po wejściu w życie umowy handlowej pomiędzy UE a blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur: Argentyną, Brazylią, Urugwajem i Paragwajem. Importu z tego kraju obawiają się rolnicy z Europy. Zarzucali oni m.in. to, że porozumienie z Mercosurem otwiera unijny rynek na produkty rolno-spożywcze z krajów niestosujących takich samych jak UE standardów.

Polska skierowała w poniedziałek do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na umowę Unii z Mercosurem, a także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie.

Brazylia musi ograniczyć używanie antybiotyków w hodowli zwierząt

Decyzję podjął stały komitet działający przy KE, w skład którego wchodzą przedstawiciele do spraw roślin, zwierząt, żywności i pasz. Hrnczirzova podkreśliła, że wykluczenie Brazylii z listy oznacza, że kraj ten nie będzie mógł eksportować do UE zarówno żywych zwierząt, jak i mięsa oraz produktów pochodnych. Chodzi m. in. o bydło, konie, drób, jaja, akwakulturę czy miód.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, KE współpracowała z brazylijskimi władzami w tej sprawie i będzie nadal z nimi współpracować w celu zapewnienia zgodności ze standardami UE. By powrócić na rynek unijny, Brazylia będzie musiała wykazać, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt w całym cyklu ich życia.

Unijne normy dotyczące używania środków przeciwdrobnoustrojowych mają na celu walkę z rosnącym problemem antybiotykooporności u ludzi. Z tego powodu antybiotyki w UE nie mogą być używane do poprawy wzrostu zwierząt ani stosowane u nich profilaktycznie.

Rozstrzygnięcie z zadowoleniem przyjął minister rolnictwa Stefan Krajewski. „Moje rozmowy i przekonywanie unijnych ministrów przynoszą kolejne efekty. Na dzisiejszym posiedzeniu SCOPAFF wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie zdecydowały: od 3 września 2026 r. Brazylia traci prawo eksportu do UE m.in. bydła, koni, drobiu, akwakultury i miodu" – napisał na platformie X minister.

Jako pierwsze o zakazie napisało Polskie Radio.

Źródło: PAP