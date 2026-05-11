Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
11.05.2026 11:40

Polska skierowała umowę UE-Mercosur do TSUE. „Oczekujemy, że zostanie wstrzymana”

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przekazał, że Polska skierowała już do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę UE–Mercosur. Złożyła także wniosek o wstrzymanie jej stosowania.

Oczekujemy, że ta umowa, jej realizacja i wdrożenie w życie zostaną wstrzymane w wyniku decyzji sądu – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jak wyjaśnił, w niedzielę wieczorem wraz ze skargą wpłynął także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez trybunał orzeczenia.

Wyjaśnił, że w obecnym kształcie umowa z krajami Mercosuru – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem – jest niekorzystna dla polskiego, ale też europejskiego rolnictwa.

„Dla polskiego rządu bezpieczeństwo naszych rolników i konsumentów jest najważniejsze. Nasi rolnicy nie boją się konkurencji, ale musi być ona uczciwa. Walczymy o równe zasady handlu i najwyższe standardy. Polska wieś może na nas liczyć!” – napisał z kolei minister rolnictwa Stefan Krajewski.

17 stycznia 2026 r. przedstawiciele Unii Europejskiej i Mercosuru podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową po tym, jak 9 stycznia Rada UE wyraziła na to zgodę przy sprzeciwie Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie, jednak umowa handlowa jest tymczasowo stosowana od 1 maja.

Źródło: PAP

Na zdjęciu siedziba TSUE
Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę UE–Mercosur.
Fot. EPA/NICOLAS BOUVY
