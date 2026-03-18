Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.03.2026
NEWSROOM XYZ
18.03.2026

Bruksela przedstawia EU Inc. Nowy system ma przyspieszyć i ułatwić zakładanie firm

Komisja Europejska przedstawiła EU Inc. To rozporządzenie wprowadza jednolity zestaw reguł korporacyjnych, które mają pozwolić na założenie firmy w pełni online, w dowolnym miejscu Wspólnoty, w ciągu 48 godzin.

Dzięki nowym, opcjonalnym ramom korporacyjnym UE chce ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm, skłaniając ich do pozostania lub powrotu do Wspólnoty. Obecnie przedsiębiorcy mają bowiem do czynienia z 27 krajowymi systemami prawnymi i 60 formami działalności firm. To może opóźnić założenie nowej firmy, podnosząc koszty i zniechęcając do rozwoju. Tymczasem dzięki EU Inc. przedsiębiorcy będą mogli wybrać unijny, jednolity i zharmonizowany zestaw reguł korporacyjnych.

– Europa ma talent, pomysły i ambicje, by stać się najlepszym miejscem dla innowatorów. Obecnie europejscy przedsiębiorcy, którzy chcą zwiększyć skalę działalności, mają do czynienia z 27 systemami prawnymi i ponad 60 krajowymi formami spółek. Dzięki EU Inc. drastycznie ułatwiamy rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w całej Europie. Każdy przedsiębiorca będzie mógł założyć firmę w ciągu 48 godzin, z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej i w pełni online. Ten kluczowy krok to dopiero początek. Nasz cel jest jasny: jedna Europa – jeden rynek – do 2028 r. – tłumaczy szefowa KE, Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska chce, by Rada Europejska i europarlament porozumiały się w sprawie wprowadzenia EU Inc. do końca 2026 roku.

Oto szczegóły EU Inc.

Co zakłada nowy plan Brukseli? EU Inc. to kluczowy rezultat unijnego programu na rzecz konkurencyjności. Jest też jedną z głównych inicjatyw wspierania firm, zwłaszcza start-upów i scale-upów. Nie zastępuje krajowego prawa, a stanowi jedynie opcję dla wszystkich przedsiębiorstw w UE.

Korzystający z EU Inc. będą mogli założyć firmę w 48 godzin za mniej niż 100 euro, bez minimalnych wymogów kapitałowych. Procesy korporacyjne będą domyślnie cyfrowe, a przedsiębiorstwa z EU Inc. będą musiały przekazywać informacje o spółkach tylko raz. Dostaną też numery NIP i VAT bez konieczności kolejnego składania dokumentów. Dla startupów założonych w tym systemie powstanie także możliwość uproszczonych procedur upadłościowych. Łatwiej będzie też dostać się na giełdę, przyciągnąć inwestycje, a także wybrać państwo członkowskie, w którym firma ma mieć siedzibę.

Nowy program przewiduje także ułatwienia dla pracowników. Firmy z EU Inc. będą mogły stworzyć plany opcji na akcje, opodatkowane tylko od dochodu po ich sprzedaży. Komisja Europejska chce też umożliwić całkowitą telepracę transgraniczną na terenie UE.

Bruksela wzywa także, by państwa członkowskie stworzyły specjalne izby sądowe lub sądy, które będą uprawnione do rozstrzygania sporów dotyczących prawa spółek założonych w tej inicjatywie.

– Siły napędowe naszego wzrostu gospodarczego biją na alarm. Jednolity rynek jest zbyt rozdrobniony, aby nasze przedsiębiorstwa mogły się rozwijać. Tak bardzo, że innowatorzy szukają gdzie indziej, aby się rozwijać i skalować. Dziś przeprowadzamy pragmatyczną rewolucję. Dajemy powód, aby przyszli założyciele rozwijali się i skalowali w Europie. Ułatwiamy życie ludziom z dobrymi pomysłami – podsumowuje Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.

unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Nowy plan Komisji Europejskiej ma ułatwić przedsiębiorcom zakładanie firm na terenie Wspólnoty. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Społeczeństwo
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kategorie artykułu: Analizy Świat
