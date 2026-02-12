Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
NEWSROOM XYZ
12.02.2026 19:52

Emmanuel Macron zapowiada reformę systemu ETS. Nowe zasady przedstawi w marcu Komisja Europejska

Emmanuel Macron przyznaje, że system ETS obciąża niektóre gospodarki UE. Jego zdaniem Wspólnota powinna jednak utrzymać Zielony Ład. W marcu Bruksela ma za to przedstawić rozwiązania, które mają zmniejszyć obciążenia tego systemu.

Po nieoficjalnym szczycie europejskich przywódców w belgijskim Alden Biesen, Macron bronił systemu opłat za emisję. Jego zdaniem jest on istotny w dekarbonizacji. Opowiedział się też za utrzymaniem walki z ociepleniem klimatu. Jak stwierdził, porzucenie środowiska dla konkurencyjności byłoby „strategicznym błędem”.

Zauważył, że zwrot w stronę zielonej gospodarki idzie nawet zbyt wolno. – Chiny są bardzo dobre w dziedzinie czystych technologii, ponieważ to oni zmienili kierunek, a nie my, i to oni zainwestowali więcej pieniędzy zarówno prywatnych, jak i publicznych – tłumaczył.

– Dlatego absolutnie nie możemy usuwać zachęt rynkowych, które wprowadziliśmy w ramach ETS. Ale jest jasne, że obecnie nie działa on dobrze w niektórych krajach, ponieważ mamy kwestię kosztu krańcowego w tych państwach, które nadal są uzależnione od paliw kopalnych, i ponieważ mamy spekulacje na rynku aukcji. W ten sposób ETS, który powinien wynosić około 30–40 euro za tonę CO2, obecnie wynosi ponad 80 – dodał.

To, jak wyjaśnił, obciąża niektóre gospodarki UE. Dlatego Komisja Europejska ma w marcu przedstawić rozwiązania, które zmniejszą tę daninę.

Polska także chce reformy ETS. Rząd domaga się utrzymania stałego poziomu pozwoleń na emisję oraz wyłączenia z obowiązku umarzania pozwoleń na emisję sektorów energochłonnych. Warszawa nie zgadza się także na obciążenie systemem ETS2 rachunków za ogrzewanie domów czy transport przez nałożenie dodatkowych opłat na ceny gazu czy benzyny. Na razie zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja zgodziły się na przełożenie startu ETS2 z 2027 na 2028.

Źródło: PAP

Rada UE i europarlament porozumiały się ws. opóźnienia ETS2
Prezydent Francji Emmanuel Macron
Emmanuel Macron zapowiada reformę systemu ETS. Nowe zasady przedstawi w marcu Komisja Europejska. Fot. Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Moliera2 chce wstać z kolan. Po latach strat zamierza znów zarabiać na luksusowej modzie
Przejęcie za 80 mln zł sprzedawcy luksusowej odzieży zapisało się w historii polskiego rynku modowego i kapitałowego. Jednak zamiast szybko rosnącego zysku, pojawiły się wielomilionowe straty. Pomóc miał najpierw twórca 4F, a później zakup Braughmana za 100 mln zł, jednak do żadnej transakcji nie doszło. Inicjator projektu, inwestor z sukcesami na koncie, nie odpuszcza. – Nie spocznę, dopóki firma nie odzyska rentowności i nie nabierze odpowiedniej wartości – deklaruje Marcin Michnicki, prezes i największy akcjonariusz Moliera2.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Główne indeksy poszły w dół. Najlepiej radziła sobie PGE, a najgorzej KGHM. Dzień na GPW. 10 lutego 2026 r.
Inwestorzy boją się zarówno o stan amerykańskiej gospodarki, jak też i o sytuację wokół Iranu. Nic więc dziwnego, że giełdowe indeksy świecą się na czerwono. Na GPW słabo radziły dziś sobie KGHM i Dino. Z kolei w górę szły akcje PGE.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Bruksela stawia do pionu Berlin w związku z wizami dla cudzoziemców. Czy upomni także Warszawę?
Przez lata polscy przedsiębiorcy, którzy wysyłali za granicę cudzoziemców, borykali się z dodatkowymi wymogami wizowymi w Niemczech. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie naruszeniowe wobec tego kraju. Teraz podobne trudności polskim przedsiębiorcom robi nasz rząd. Może być kolejne zgłoszenie do Brukseli.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 10 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Raport Living 2040: Koszt utrzymania ważniejszy niż metraż. Rynek mieszkaniowy znajdzie się pod presją
Rynek mieszkaniowy do 2040 roku zmieni się pod presją demografii i kosztów utrzymania. Ryzyko - niedopasowanie do potrzeb społeczeństwa.
12.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
BGK inwestuje w kolejny fundusz, tym razem private debt. Bank przystąpił do funduszu CVI
Bank Gospodarstwa Krajowego z wkładem na poziomie 20 mln euro dołączył do grona inwestorów CVI Private Debt Fund II. Uruchomiony w marcu 2025 r. fundusz to największy podmiot tego typu w regionie. Planuje kilkadziesiąt inwestycji, a pieniądze z BGK mają wesprzeć ekspansję zagraniczną polskich spółek.
12.02.2026