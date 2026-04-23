Bruksela wysłała umowę SAFE do Polski i do innych krajów UE. Nie dostały jej tylko Węgry

Komisja Europejska wysłała tekst umowy SAFE do 18 z 19 państw biorących udział w tym programie. Nie dostały jej jedynie Węgry, bo ich plan nie został zatwierdzony przez Radę UE.

– Gdy każde państwo członkowskie zakończy swoją procedurę krajową, Komisja niezwłocznie przystąpi do podpisania umów pożyczki – zapowiedział rzecznik KE Thomas Regnier.

Umowy wysłano także do Czech i Francji, których plany zostały zaakceptowane przez KE z opóźnieniem i zatwierdzone przez Radę UE dopiero dwa tygodnie temu. Węgry są jedynym państwem, którego plan nie został zatwierdzony. Jak poinformowały źródła unijne, powodem jest fakt, że Budapeszt nadal nie wprowadził wymaganych przez KE zmian w swoim planie.

Przekazanie umowy Polsce potwierdziła także przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. „Powiedziałam Donaldowi Tuskowi, że Polska to kluczowy filar europejskiej architektury bezpieczeństwa. Chronicie naszą wschodnią flankę, dlatego Polska jest największym beneficjentem SAFE. Dzisiaj przekazaliśmy Polsce umowę pożyczkową SAFE, która pozwoli uwolnić ponad 43 mld euro na projekty obronnościowe” – napisała na platformie X.

Poland is an essential pillar of Europe’s security architecture, I told @donaldtusk.



You help keep our Eastern flank safe.



This is why Poland is the biggest beneficiary of SAFE.



Today we issued a loan agreement that would release €43 billion for defence projects that make our… pic.twitter.com/ahZ2j63KyM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2026

To, kiedy zostanie podpisana umowa, zależy od procedur krajowych. Początkowo umowy miały być podpisane w marcu, jednak potem Bruksela zdecydowała się stworzyć jednolity wzór umowy. Kraje członkowskie zgłosiły zaś do niego 250 poprawek.

Weto prezydenta utrudniło skorzystanie z SAFE

Program SAFE ma zapewnić państwom członkowskim UE do 150 mld euro pożyczek na inwestycje w przemysł obronny. Polska otrzyma łącznie 43,7 mld euro.

W marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą ten mechanizm. Rząd obszedł jednak blokadę prezydenta, przyjmując uchwałę ws. programu Polska Zbrojna. Upoważnia ona ministra finansów Andrzeja Domańskiego i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza do podpisania pożyczki SAFE, którą BGK zaciągnie na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jest tylko jeden problem – pieniądze z tego funduszu mogą być wykorzystane tylko na potrzeby wojska. Nie trafią więc one do takich służb jak policja czy straż pożarna oraz na infrastrukturę.