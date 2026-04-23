23.04.2026 20:31

Bruksela wysłała umowę SAFE do Polski i do innych krajów UE. Nie dostały jej tylko Węgry

Komisja Europejska wysłała tekst umowy SAFE do 18 z 19 państw biorących udział w tym programie. Nie dostały jej jedynie Węgry, bo ich plan nie został zatwierdzony przez Radę UE.

– Gdy każde państwo członkowskie zakończy swoją procedurę krajową, Komisja niezwłocznie przystąpi do podpisania umów pożyczki – zapowiedział rzecznik KE Thomas Regnier.

Umowy trafiły także do Czech i Francji, mimo że ich plany Komisja Europejska zaakceptowała z opóźnieniem, a Rada UE zatwierdziła dopiero dwa tygodnie temu. Jako że Budapeszt jeszcze nie wprowadził zmian w planie, których domagała się Bruksela, to Węgry jeszcze nie dostały treści umowy.

Przekazanie umowy Polsce potwierdziła także przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. „Powiedziałam Donaldowi Tuskowi, że Polska to kluczowy filar europejskiej architektury bezpieczeństwa. Chronicie naszą wschodnią flankę, dlatego Polska jest największym beneficjentem SAFE. Dzisiaj przekazaliśmy Polsce umowę pożyczkową SAFE, która pozwoli uwolnić ponad 43 mld euro na projekty obronnościowe” – napisała na platformie X.

To, kiedy zostanie podpisana umowa, zależy od procedur krajowych. Początkowo umowy miały być podpisane w marcu, jednak potem Bruksela zdecydowała się stworzyć jednolity wzór umowy. Kraje członkowskie zgłosiły zaś do niego 250 poprawek.

Weto prezydenta utrudniło skorzystanie z SAFE

Program SAFE ma zapewnić państwom członkowskim UE do 150 mld euro pożyczek na inwestycje w przemysł obronny. Polska otrzyma łącznie 43,7 mld euro.

W marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą ten mechanizm. Rząd obszedł jednak blokadę prezydenta, przyjmując uchwałę ws. programu Polska Zbrojna. Upoważnia ona ministra finansów Andrzeja Domańskiego i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza do podpisania pożyczki SAFE, którą BGK zaciągnie na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Jest tylko jeden problem – pieniądze z tego funduszu mogą być wykorzystane tylko na potrzeby wojska. Nie trafią więc one do takich służb jak policja czy straż pożarna oraz na infrastrukturę.

Minister Domański: plan Nawrockiego na SAFE to „iluzja"
Komisja Europejska wysłała Polsce tekst umowy SAFE. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne roszady w grupie PZU. Iwona Wróbel nową szefową PZU Życie
Tydzień po wyborze szefa całej grupy rada nadzorcza powołała nowy skład zarządu spółki życiowej. Prezeską została doświadczona menedżerka. Zmian w kierownictwie jest jednak więcej.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
OECD: Klin podatkowy w Polsce rośnie. System premiuje rodziny, ale podnosi realne obciążenia
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda stabilnie – Polska pozostaje blisko średniej krajów rozwiniętych. To jednak pozory: realne obciążenia pracy rosną, a konstrukcja systemu coraz wyraźniej przesuwa…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma upadła, bo atakujący odgadł hasło. „Przestępcy cały czas skanują internet"
Cyberatak rzadko zaczyna się od spektakularnego włamania w hollywoodzkim stylu. W praktyce to proces – często długotrwały, metodyczny i zaskakująco... przewidywalny.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Dlaczego Sławomir Cenckiewicz odszedł z funkcji szefa BBN
Nieoczekiwana dymisja w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Z funkcją szefa „prezydenckiego ministerstwa obrony" rozstał się jego szef prof. Sławomir Cenckiewicz. Jakie mogły być powody tej zmiany i co…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń". Notowania GPW 22 kwietnia 2026 r.
Po południu WIG20 zmierzał do odnotowania spadku przekraczającego 0,5 proc. Na plus z największych spółek wyróżniał się CD Projekt – zyskiwał 4 proc. W ocenie Mariusza Adamiaka, dyrektora biura…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Mały bank przegonił rywali. Nie chodzi o skalę, ale o użycie AI
Podczas gdy liderzy sektora testują proste chatboty, niewielki Nest Bank ogłasza, że pod względem wdrożenia AI wyprzedził polską konkurencję o co najmniej dwa lata. Sztuczna inteligencja ma przejąć…
21.04.2026