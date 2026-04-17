Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.04.2026
NEWSROOM XYZ
17.04.2026 10:34

Brukselski think tank ostrzega: amerykańska chmura zagrożeniem dla europejskiego bezpieczeństwa

Brukselski think tank opublikował raport, który ostrzega przed zbytnią zależnością Europy od amerykańskiej chmury.

Systemy bezpieczeństwa 23 z 28 państw na kontynencie europejskim opierają się na amerykańskich technologiach – wynika z raportu think tanku Future of Technology Institute. – Putinowska Rosja prowadzi wojnę z krajami europejskimi na Ukrainie, (...) ale mamy też amerykańskiego prezydenta, który groził Danii i Grenlandii – ostrzega Tobias Bacherle z think tanku.

Szesnastu krajom – m.in. Niemcom, Polsce i Wielkiej Brytanii – grozi, jak twierdzą eksperci, tzw. "kill switch", czyli dezaktywacja dostępu do usług i danych przez amerykańskie firmy, skłonione do tego przez Biały Dom.

Niektóre z krajów UE próbują wprowadzać własne czy europejskie rozwiązania. Amerykańskie firmy chcą z tym konkurować, oferując tzw. "chmury suwerenne". To jednak, zdaniem autorów raportu, problemów nie rozwiązuje. Usługi te, oparte na centrach danych w poszczególnych państwach, podlegają jednak amerykańskiemu prawu. A to umożliwia nakazanie usługodawcom przetransferowania danych przechowywanych za granicą.

Katja Bego z think tanku Chatham House przypomina choćby, że po burzliwym spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w 2025 r. USA pozbawiły Ukrainę dostępu do zdjęć satelitarnych. Jej zdaniem to "prawdziwy sygnał alarmowy".

Centrum danych
Brukselski think tank ostrzega przed zbytnim uzależnieniem się od amerykańskiej chmury. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kategorie artykułu: Biznes
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
