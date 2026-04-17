Brukselski think tank ostrzega: amerykańska chmura zagrożeniem dla europejskiego bezpieczeństwa

Brukselski think tank opublikował raport, który ostrzega przed zbytnią zależnością Europy od amerykańskiej chmury.

Systemy bezpieczeństwa 23 z 28 państw na kontynencie europejskim opierają się na amerykańskich technologiach – wynika z raportu think tanku Future of Technology Institute. – Putinowska Rosja prowadzi wojnę z krajami europejskimi na Ukrainie, (...) ale mamy też amerykańskiego prezydenta, który groził Danii i Grenlandii – ostrzega Tobias Bacherle z think tanku.

Szesnastu krajom – m.in. Niemcom, Polsce i Wielkiej Brytanii – grozi, jak twierdzą eksperci, tzw. "kill switch", czyli dezaktywacja dostępu do usług i danych przez amerykańskie firmy, skłonione do tego przez Biały Dom.

Niektóre z krajów UE próbują wprowadzać własne czy europejskie rozwiązania. Amerykańskie firmy chcą z tym konkurować, oferując tzw. "chmury suwerenne". To jednak, zdaniem autorów raportu, problemów nie rozwiązuje. Usługi te, oparte na centrach danych w poszczególnych państwach, podlegają jednak amerykańskiemu prawu. A to umożliwia nakazanie usługodawcom przetransferowania danych przechowywanych za granicą.

Katja Bego z think tanku Chatham House przypomina choćby, że po burzliwym spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w 2025 r. USA pozbawiły Ukrainę dostępu do zdjęć satelitarnych. Jej zdaniem to "prawdziwy sygnał alarmowy".