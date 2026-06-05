Brytyjska posłanka pozwała xAI za generowanie intymnych zdjęć. Taki ruch popiera premier Starmer

Brytyjski premier Keir Starmer poparł pozew posłanki Jess Asato przeciwko firmie Elona Muska xAI za generowanie jej zdjęć w bikini. Deputowana Partii Pracy zarzuca xAI, że tworząc chatbota Grok nie podjęła działań, by „uniemożliwić tworzenie fałszywych zdjęć o charakterze seksualnym”.

Starmer oświadczył, że „w 100 proc.” popiera działania Asato przeciwko xAI. W opublikowanym dzień wcześniej oświadczeniu posłanka stwierdziła m.in., że „możliwość rozbierania kobiet i dzieci przez Groka nie była przypadkowa”.

„W chatbota mogły zostać wbudowane środki bezpieczeństwa, ale jego twórcy tego nie zrobili. Podejmę działania w Sądzie Najwyższym, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności za te decyzje” – podkreśliła w swoim oświadczeniu Asato.

xAI na cenzurowanym urzędów regulacyjnych

W styczniu wymiar sprawiedliwości Wielkiej Brytanii wszczął dochodzenie w sprawie zdjęć o charakterze seksualnym generowanych przez Groka. Brytyjski rząd zakazał wtedy tworzenia intymnych fotografii bez zgody użytkowników i dostarczania przez firmy narzędzi do tworzenia takich zdjęć. Była to reakcja na generowane przez Groka fotografie przedstawiające zarówno dorosłe kobiety, jak i nieletnie nago.

W reakcji na to w połowie stycznia firma Muska ograniczyła możliwość tworzenia takich zdjęć za pomocą Groka wyłącznie do płatnych abonentów oraz zobowiązała się do tego, że możliwość generowania obrazów o charakterze seksualnym będzie zablokowana na tych obszarach, gdzie jest to nielegalne.

Agencja AP przypomniała, że w maju premier Włoch Giorgia Meloni udostępniła na swoich kontach post na Facebooku, który zawierał jej fałszywe zdjęcie w bieliźnie, które wygenerowała sztuczna inteligencja. Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że zrobiła to, by potępić tego typu działania i możliwość tworzenia takich treści.

Źródło: PAP