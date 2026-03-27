Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.03.2026
NEWSROOM XYZ
27.03.2026 15:03

Brytyjski parlament: gotowość na brak wsparcia USA w razie wojny

Wielka Brytania powinna przygotować się na scenariusz, w którym w razie konfliktu nie otrzyma pomocy Stanów Zjednoczonych – wynika z raportu parlamentarnej komisji ds. strategii bezpieczeństwa. Dokument wskazuje na rosnącą niepewność w relacjach transatlantyckich i potrzebę wzmocnienia europejskich zdolności obronnych.

Członkowie komisji ds. strategii bezpieczeństwa w opublikowanym w piątek raporcie ocenili, że Wielka Brytania oraz inne państwa NATO muszą brać pod uwagę „najgorszy scenariusz”, czyli brak wsparcia USA w razie wojny. Wskazano, że zmieniające się uwarunkowania polityczne wymagają od Londynu większej samodzielności w zakresie bezpieczeństwa.

Autorzy raportu podkreślili, że Wielka Brytania jest szczególnie narażona na nieprzewidywalność amerykańskiej administracji ze względu na swoje bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W ocenie komisji, specjalne stosunki z Waszyngtonem mogą zwiększać ryzyko strategiczne bardziej niż w przypadku innych europejskich członków NATO.

Komisja rekomenduje utrzymanie współpracy z USA, ale jednocześnie zaleca, aby rząd rozwijał współpracę z europejskimi sojusznikami i przygotował się na większą rolę Europy w NATO. W raporcie wskazano również na potrzebę budowania partnerstw z krajami spoza Sojuszu.

W dokumencie zaznaczono, że rząd powinien inwestować we własne zdolności obronne, aby zrównoważyć potencjalne wycofanie się USA. Współpraca z państwami europejskimi ma być kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej.

Raport zwraca uwagę na skalę zależności Wielkiej Brytanii od USA, obejmującą m.in. system odstraszania nuklearnego oparty na pociskach Trident, wymianę danych wywiadowczych, program myśliwców F-35 oraz plany budowy nowych okrętów podwodnych. Jednocześnie ostrzeżono, że napięcia między administracją Donalda Trumpa a rządem Keira Starmera mogą osłabić fundamenty brytyjskiego bezpieczeństwa narodowego.

Przewodniczący komisji, laburzystowski poseł Matt Western, podkreślił, że choć partnerstwo z USA ma długą historię i przetrwa zmiany polityczne, to Wielka Brytania potrzebuje jasnego planu ograniczenia strategicznej zależności, aby skutecznie realizować własne interesy narodowe.

Źródło: PAP

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (po lewej) i prezydent USA Donald Trump (po prawej)
Fot. Chris Kleponis/CNP/Bloomberg via Getty Images
