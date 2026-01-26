Brytyjskie banki przeznaczą 15 mld dolarów na wsparcie ekspansji zagranicznej firm

Pięć największych banków w Wielkiej Brytanii zadeklarowało udzielenie łącznie 11 mld funtów kredytów na wsparcie firm inwestujących i wchodzących na rynki zagraniczne. Program ma ruszyć natychmiast i wesprzeć wzrost brytyjskiej gospodarki.

NatWest, HSBC, Barclays, Lloyds oraz Santander zobowiązały się w poniedziałek do uruchomienia pakietu kredytowego o wartości 11 mld funtów (ok. 15 mld dolarów). Środki mają pomóc brytyjskim przedsiębiorstwom w inwestycjach i ekspansji na nowe rynki międzynarodowe – poinformował rząd w Londynie.

Kredyty będą dostępne od razu i zostaną sfinansowane w całości z bilansów własnych banków. Rządowa agencja UK Export Finance ma gwarantować do 80 proc. wartości kwalifikujących się pożyczek udzielanych przez każdy z banków, co ma ograniczyć ryzyko finansowe po stronie sektora bankowego.

Zapowiedź pojawia się w momencie, gdy rząd premiera Keira Starmera szuka sposobów na pobudzenie wzrostu w spowalniającej gospodarce Wielkiej Brytanii oraz kilka tygodni po tym, jak Bank Anglii wezwał banki komercyjne do zwiększenia akcji kredytowej. Minister ds. biznesu i handlu Peter Kyle podkreślił, że wzmocnienie potencjału eksportowego kraju wymaga zapewnienia firmom środków i możliwości wejścia na rynki zagraniczne.

Rząd zastrzega jednak, że nie ma gwarancji, iż banki wykorzystają pełną pulę 11 mld funtów. Firmy ubiegające się o finansowanie będą musiały liczyć się z tym, że kredyty będą udzielane na zasadach komercyjnych i podlegać standardowym wymogom spłaty.

Źródło: Reuters