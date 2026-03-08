Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.03.2026
NEWSROOM XYZ
08.03.2026 16:36

Brytyjskie zakłady naprawy sprzętu w Ukrainie. Kontrowersje po publikacji nagrania z wnętrza obiektu

Rząd Wielkiej Brytanii ujawnił istnienie czterech zakładów naprawy sprzętu wojskowego działających w Ukrainie. Sprawa wywołała jednak kontrowersje po publikacji nagrania z jednego z obiektów, które – zdaniem ekspertów – może umożliwić jego zlokalizowanie przez analityków OSINT i rosyjskie służby.

Brytyjski rząd poinformował, że w Ukrainie działają cztery zakłady typu MRO (maintenance, repair and overhaul) zajmujące się konserwacją i naprawą sprzętu wojskowego. Piąty obiekt jest planowany. Ośrodki powstały w ramach kontraktów brytyjskiego Ministerstwa Obrony realizowanych przez firmy z Wielkiej Brytanii.

W zakładach naprawiany jest m.in. sprzęt przekazany Ukrainie przez Londyn, w tym pojazdy opancerzone CVR-T, pojazdy wsparcia Husky, systemy artyleryjskie AS-90 oraz lekkie działa L119. Ośrodki obsługują także sprzęt postsowiecki wykorzystywany przez Siły Zbrojne Ukrainy, a dzięki współpracy ze szwedzkimi partnerami mogą również serwisować systemy artyleryjskie Archer.

Brytyjskie władze podkreślają, że inżynierowie z Wielkiej Brytanii pracują w Ukrainie razem z ukraińskimi specjalistami, naprawiając pojazdy i systemy uzbrojenia. Jednocześnie zaznaczono, że w obiektach nie stacjonują brytyjscy żołnierze. Zakłady mają także tworzyć dobrze płatne miejsca pracy dla ukraińskich techników i inżynierów.

Na początku marca jeden z obiektów odwiedził brytyjski minister ds. gotowości obronnej i przemysłu Luke Pollard, który podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem Wielkiej Brytanii.

Nagranie z obiektu i ryzyko identyfikacji

Kontrowersje pojawiły się po publikacji nagrania wideo przedstawiciela brytyjskiego Ministerstwa Obrony, który nagrał krótką wypowiedź wewnątrz jednego z zakładów. Materiał – nagrany kamerą telefonu – przez blisko minutę pokazywał wnętrze obiektu oraz jego elementy konstrukcyjne.

Zdaniem analityków zajmujących się OSINT (open-source intelligence) takie szczegóły jak okna, elementy konstrukcji, układ hali czy fragmenty otoczenia budynku mogą umożliwić precyzyjną identyfikację miejsca. W praktyce oznacza to, że analitycy wykorzystują publicznie dostępne materiały – zdjęcia satelitarne, stare fotografie budynków czy obrazy z internetu – aby dopasować charakterystyczne detale i ustalić lokalizację.

Eksperci wskazują, że tego typu analiza może zostać przeprowadzona bardzo szybko przez rosyjskie grupy OSINT lub hakerów. W przeszłości podobne materiały publikowane w mediach pozwoliły zidentyfikować lokalizację zakładów naprawczych w Ukrainie.

Przykładem jest dochodzenie dotyczące prorosyjskiej grupy OSINT Rybar, która w 2022 roku zidentyfikowała lokalizację zakładu naprawy czołgów na podstawie materiału wideo opublikowanego w mediach. Wkrótce po ustaleniu miejsca obiekt został trafiony rosyjskimi pociskami manewrującymi Kalibr, a w ataku zginęło kilkadziesiąt osób.

Po pojawieniu się krytyki brytyjskie Ministerstwo Obrony usunęło opublikowane nagranie, co według komentatorów może sugerować, że materiał był elementem działań promocyjnych, który nie powinien zostać udostępniony publicznie. Eksperci podkreślają, że w warunkach wojny publikowanie zdjęć i nagrań z wrażliwych obiektów infrastruktury wojskowej może stwarzać realne zagrożenie operacyjne.

Źródło: KyivPost, XYZ

Luke Pollard
Na początku marca jeden z obiektów odwiedził brytyjski minister ds. gotowości obronnej i przemysłu Luke Pollard, który podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem Wielkiej Brytanii. Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zawirowania na rynku paliw. Prezes Unimotu: teraz walka toczy się o każdą baryłkę
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie Polacy ruszyli na zakupy na stacje benzynowe w obawie przed dalszym wzrostem cen paliw. Eksperci zwiastują dalsze podwyżki cen. Tymczasem sprzedawcy koncentrują się na tym, by zabezpieczyć dostawy paliw na nasz rynek.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Względny spokój na GPW. Akcje Orange odrobiły wczorajsze straty. Dzień na GPW 5 marca 2026 r.
Czwartek na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniósł nieznaczne zmiany w wartościach głównych indeksów. Notowania spółek z WIG20 w większości zaliczyły mniejsze wzrosty lub spadki, z wyjątkiem dwóch firm – Orange i KGHM.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro i Dino ze wzrostem, reszta WIG20 notuje spadki. Dzień na GPW 6 marca 2026 r.
Piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynął w większości pod znakiem spadków. Indeks WIG20 obejmujący największe spółki zamknął dzień ze spadkiem o 1,93 proc. Znaczący wzrost spośród spółek indeksu zanotowało jedynie Allegro. Największy spadek zanotowała PGE Polska Grupa Energetyczna po informacji o konieczności dokonania miliardowego odpisu.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Iran w punkcie zwrotnym. Czy syn szacha przejmie władzę po wojnie?
Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego, po ponad czterech dekadach na emigracji w Stanach Zjednoczonych coraz częściej pojawia się w analizach zachodnich think tanków i mediów międzynarodowych jako potencjalny symbol transformacji politycznej Iranu. Nie jako monarcha, ale polityczny katalizator zmiany.
07.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
06.03.2026