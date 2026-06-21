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NEWSROOM XYZ
21.06.2026 16:35

Budimex oddał do użytku kluczowy węzeł na Słowacji. To pierwsza inwestycja polskiej firmy w tym kraju

Budimex przekazał do ruchu ośmioramienny węzeł autostradowy, który odciąży Bratysławę od ruchu ciężkich pojazdów.

Otwarcie trzech ostatnich łącznic węzła D1/D4 Bratysława – Triblavina sprawi, że tranzyt trafi na obwodnicę słowackiej stolicy. Podczas prac Budimex wykonał 160 obiektów, w tym 18 mostów oraz osiem łącznic autostradowych. Zmodernizował też 5 km trasy D1.

To był pierwszy kontrakt dla Budimeksu na Słowacji. Polska firma podpisała go z zarządcą dróg NDS w 2022 r. Budimex jest tam zaś obecny od 2021 r. Przedsiębiorstwo budowlane chce bowiem zdywersyfikować portfel przez ekspansję zagraniczną na wybrane rynki europejskie. Zajmuje się przede wszystkim projektami drogowymi, kolejowymi i hydrotechnicznymi.

Budimex, Polimex i Sinevia połączą siły. Powalczą o kontrakty przy odbudowie Ukrainy
Kaski z logo Budimex
Budimex zakończył pierwszą inwestycję na Słowacji. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
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