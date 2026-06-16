Hill International będzie generalnym inżynierem Portu Polska. Spółka CPK znów wybrała

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ponownie wybrała konsorcjum z Hill International na czele na generalnego inżyniera Portu Polska. Pierwsza decyzja została unieważniona.

Hill International będzie generalnym inżynierem kontraktu inwestycji Port Polska. To efekt nowego postępowania przeprowadzonego przez Centralny Port Komunikacyjny – pierwszą decyzję, także powołującą na to stanowisko amerykańską firmę, spółka unieważniła w połowie maja. Powodem były odwołania wniesione do Krajowej Izby Odwoławczej przez innych uczestników postępowania.

Teraz Centralny Port Komunikacyjny znów uznał ofertę konsorcjum z Hill International na czele za najkorzystniejszą. Wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł.

W jego ramach konsorcjum ma wspierać CPK w koordynacji, realizacji i nadzorze budowy Portu Polska, a także w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym. „Zamówienie obejmuje również kompleksowe wsparcie inwestorskie” – dodają przedstawiciele CPK.

„Ponowna ocena ofert oraz wybór wykonawcy są wyrazem odpowiedzialnego podejścia do prowadzonego postępowania” – czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele spółki CPK zapewniają, tak jak w maju, że projekt krajowego lotniska „jest realizowany zgodnie z planem”, a wszystkie procesy przebiegają „zgodnie z przyjętymi założeniami”.

„Takie aktywne zarządzanie procesem odwoławczym w efekcie doprowadzi do szybszego podpisania umowy z wykonawcą” – zapewniają.