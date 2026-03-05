Budimex spodziewa się powrotu do wartości portfela zamówień na poziomie 18 mld zł
Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł na koniec 2025 r. 16,2 mld zł. Grupa spodziewa się jednak powrotu do wartości portfela na poziomie ok. 18 mld zł – poinformował na konferencji prezes Artur Popko.
Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2025 r. wyniosła 6,2 mld zł w porównaniu z 12,5 mld zł w 2024 r. Portfel zamówień grupy na koniec 2025 r. wyniósł 16,2 mld zł w porównaniu z 17,8 mld zł na koniec 2024 r. Wartość kontraktów w poczekalni to ok. 5,7 mld zł – podała grupa na konferencji.
– Na koniec 2025 r. portfel zamówień miał wartość ponad 16 mld zł, ale chcę podkreślić, że przez większość 2025 r. ta wartość przekraczała 18 mld zł i spodziewamy się, że za chwilę wrócimy do tej wartości i ją przekroczymy. Zapadalność portfela przypada na kolejne trzy lata – powiedział Artur Popko.
– Składając oferty, podchodzimy do tego odpowiedzialnie, nie bierzemy udziału w wojnie cenowej (…). Staramy się przewidywać wzrosty cen. Spodziewamy się znaczących wzrostów cen materiałów i zakładamy to w naszych ofertach (…). W perspektywie następnych pięciu lat nastąpi kumulacja projektów – dodał prezes Budimeksu.
Grupa Budimex miała 750,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. Przychody grupy wyniosły 9,4 mld zł, a zysk operacyjny – 892,3 mln zł.
Źródło: PAP. Planujemy kontynuację tematu.