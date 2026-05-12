Budimex zbuduje most w centrum Berlina. Wartość kontraktu to 63 miliony euro

Konsorcjum z udziałem Budimeksu, Budimex Bau i Mostostalu Kraków zbuduje nowy most Mühlendamm w centrum Berlina. Przeprawa ma być gotowa do października 2028 r., a wartość kontraktu to 63 mln euro.

Rozpoczęcie robót, jak tłumaczy Budimex w raporcie giełdowym, ma nastąpić w ciągu 12 dni roboczych od decyzji o przyznaniu kontraktu. Okres gwarancji ustalono na 48 miesięcy.

Decyzję o budowie nowego mostu podjęła komisja berlińskiego senatu w 2024 r. Pierwsze prace ruszyły w lipcu tamtego roku. Jak dodają władze stolicy Niemiec, obecna betonowa przeprawa o długości 116 metrów i szerokości 45 metrów została otwarta w 1968 r. Dziennie przejeżdża nią około 70 tys. samochodów. W 2019 r. inspekcja budowli wykazała, że w betonie pojawiają się pęknięcia, których nie da się naprawić. Dlatego władze miasta podjęły decyzję o budowie nowej przeprawy.

Most ma być bardziej przestronny i przyjazny dla pieszych. Nie tylko znajdą się na nim jezdnie dla samochodów, ale także pojawią się miejsca odpoczynku dla przechodniów. Powstanie też na nim linia tramwajowa.

Budimex SA to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Zajmuje się m.in. infrastrukturą transportową – od kolejowej po lotniczą. Jest notowany na GPW, a inwestorem strategicznym jest hiszpański Ferrovial. Firma ta ma 50,14 proc. akcji spółki.