19.02.2026 11:09

Budownictwo z mocnym spadkiem produkcji w styczniu. „Wpłynęły na to warunki pogodowe”

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2026 r. spadła o prawie 12, 8 proc. r/r, a w porównaniu z grudniem o 65,2 proc. wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyniki są gorsze od przewidywanych. Analitycy prognozowali bowiem spadek o 5 proc. r/r i o 62 proc. m/m.

Polecamy: Ożywienie w produkcji dóbr inwestycyjnych, słabiej w reszcie przemysłu. Budownictwo wciąż czeka na odbicie

Według GUS na te dane „w znacznym stopniu wpłynęły wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe”. Spadek dotknął najmocniej inżynierię lądową i wodną, które są najbardziej uzależnione od pogody.

Wzrosły za to ceny produkcji o 4 proc. r/r i o 6 proc. m/m.

Źródło: GUS, PAP

Budownictwo w roku 2026 liczy na stabilny wzrost
Zdjęcie przedstawia plac budowy osiedla mieszkaniowego
Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2026 r. spadła o 12,8 proc. w ujęciu rocznym. Fot: GettyImages
