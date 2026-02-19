Budownictwo z mocnym spadkiem produkcji w styczniu. „Wpłynęły na to warunki pogodowe”

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2026 r. spadła o prawie 12, 8 proc. r/r, a w porównaniu z grudniem o 65,2 proc. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyniki są gorsze od przewidywanych. Analitycy prognozowali bowiem spadek o 5 proc. r/r i o 62 proc. m/m.

Według GUS na te dane „w znacznym stopniu wpłynęły wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe”. Spadek dotknął najmocniej inżynierię lądową i wodną, które są najbardziej uzależnione od pogody.

Wzrosły za to ceny produkcji – o 4 proc. r/r i o 6 proc. m/m.

Źródło: GUS, PAP