Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.05.2026
NEWSROOM XYZ
21.05.2026 18:23

Były poseł Jacek Ż. został zatrzymany. Szef MS: to w sprawie nieprawidłowości NCBR

Jacek Ż. został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – poinformował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Pierwszy o sprawie poinformował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski. Wskazał on, że chodzi o byłego posła, jednego z założycieli Polski Razem, a następnie Porozumienia i Partii Republikańskiej. Podejrzany został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej.

Początki historii sięgają 2023 r. W październiku Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w raporcie liczne nieprawidłowości w procesie przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe, a także na etapie wyboru projektów. Według kontrolerów NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu i własnych wewnętrznych regulacji, co wskazywało na występowanie mechanizmów korupcjogennych.

W czerwcu 2025 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała dwa śledztwa Prokuraturze Europejskiej, z uwagi na fakt, że dotyczyły one wydatkowania europejskich pieniędzy. Wśród osób przesłuchanych w sprawie znalazł się m.in. europoseł Adam Bielan.

W sprawie oskarżonych jest 33 osoby. Mowa m.in. o byłym prezesie spółki NCBR Investment Fund Krzysztofie B., który jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenie ok. 8 mln zł z funduszy UE.

Źródło: XYZ, PAP

Logo NCBR
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że CBA zatrzymało Jacka Ż., zamieszanego w aferę NCBR. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Najszybszy wzrost na rynku i podwojony zysk. Vienna Life zbliża się do podium
Ubezpieczenia inwestycyjne tracą na znaczeniu, a Polacy szukają realnego zabezpieczenia na wypadek choroby czy wypadku. Vienna Life pod okiem Tomasza Borowskiego wykorzystuje ten trend i szykuje…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
PFR Ventures odświeża programy. Otwiera się na zagraniczne inwestycje VC
PFR Ventures zmienia trzy programy wsparcia rynku VC, zwiększając ich elastyczność i dostosowując je do globalnych trendów.
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 poszedł w dół, sWIG80 i mWIG40 rosły. Notowania GPW 21 maja 2026 r.
Choć WIG20, WIG30 i WIG szły w dół, to lepiej radziły sobie indeksy małych i średnich spółek. Wśród najgorszych firm na giełdzie było Ryvu Therapeutics. Kurs tej spółki szedł w dół aż o ponad 14 proc.
21.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Bezpieczna łączność w martwym punkcie? Państwo traci kontrolę nad krytycznym zasobem
Polskie służby wciąż nie mają jednolitego bezpiecznego systemu łączności. Policja, Straż Graniczna i straż pożarna korzystają ze sprzętu w różnych standardach. Utrudniony jest kontakt z siłami…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Rosja staje się zakładnikiem Chin. Trzy fakty, o których Putin woli milczeć
Władimir Putin przyleciał do Chin zaledwie kilka dni po tym, jak Xi Jinping gościł tam Donalda Trumpa. Rosyjski prezydent chce sprzedać sąsiadom więcej surowców i udowodnić, że Moskwa nadal jest…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Na bałtyckich wyspach powstaje „azyl wolności”. Szwedzi znaleźli lukę w prawie
Szwedzi uciekają na Wyspy Alandzkie. Fińskie służby ostrzegają, że są to migranci o skrajnych poglądach, którzy mogą zwiększyć ryzyko terroryzmu.
20.05.2026