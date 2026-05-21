Były poseł Jacek Ż. został zatrzymany. Szef MS: to w sprawie nieprawidłowości NCBR

Jacek Ż. został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – poinformował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

— Waldemar Żurek (@w_zurek) May 21, 2026

Pierwszy o sprawie poinformował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski. Wskazał on, że chodzi o byłego posła, jednego z założycieli Polski Razem, a następnie Porozumienia i Partii Republikańskiej. Podejrzany został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej.

Początki historii sięgają 2023 r. W październiku Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w raporcie liczne nieprawidłowości w procesie przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe, a także na etapie wyboru projektów. Według kontrolerów NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu i własnych wewnętrznych regulacji, co wskazywało na występowanie mechanizmów korupcjogennych.

W czerwcu 2025 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie przekazała dwa śledztwa Prokuraturze Europejskiej, z uwagi na fakt, że dotyczyły one wydatkowania europejskich pieniędzy. Wśród osób przesłuchanych w sprawie znalazł się m.in. europoseł Adam Bielan.

W sprawie oskarżonych jest 33 osoby. Mowa m.in. o byłym prezesie spółki NCBR Investment Fund Krzysztofie B., który jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenie ok. 8 mln zł z funduszy UE.

Źródło: XYZ, PAP