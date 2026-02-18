Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 15:44

Carrefour ogłasza nową strategię. Sieć skoncentruje się na trzech kluczowych rynkach

 Carrefour opublikował swoją nową strategię. Zamierza skoncentrować się na trzech rynkach kluczowychBrazylii, Hiszpanii i Francji. Jeśli chodzi o takie kraje jak Polska, sieć zostawia „wszystkie opcje strategiczne” na stole, łącznie z częściową sprzedażą.

Po sprzedaży oddziałów w Rumunii i Włoszech oraz wykupie akcjonariuszy mniejszościowych w Brazylii, sieć będzie się koncentrować na rynkach, na których ma silną pozycję i na których dostrzega znaczący potencjał wzrostu. W ramach planu Carrefour 2030 sieć chce osiągnąć 25 proc. udziału w rynku we Francji, 20 proc. w Brazylii oraz utrzymać drugą pozycję na rynku hiszpańskim. Zarząd planuje też ograniczać koszty o miliard euro rocznie.

Na takich rynkach jak Polska, Belgia i Argentyna strategia opierać się będzie na „dynamicznym zarządzaniu aktywami”. Francuska sieć sklepów będzie starała się poprawić wyniki operacyjne i doprowadzić do wzrostu udziałów w rynku. Nie wyklucza jednak również „częściowej monetyzacji” sklepów.

We wrześniu ubiegłego roku francuskie media podawały, że sieć zamierza sprzedać swoje 800 sklepów i 40 centrów handlowych w Polsce. Z kolei wśród polityków PSL i w resorcie rolnictwa pojawił się pomysł, by Ministerstwo Aktywów Państwowych kupiło sklepy Carrefour. W ten sposób miałaby powstać platforma sprzedażowa, ułatwiająca rolnikom sprzedaż swoich towarów za godziwą cenę. MAP na razie jednak ten plan odrzuca.

Francuska firma podała wcześniej we wtorek wyniki finansowe za 2025 rok. Sprzedaż Carrefour w Polsce spadła o 1,7 proc. LFL rdr (w 2024 było to 3 proc. rdr). Przy stałym kursie walutowym w 2025 sprzedaż spadła o 2,3 proc. rdr i wyniosła 2,384 mld euro (przy kursie bieżącym spadek wyniósł 0,8 proc.).

Całkowite przychody grupy Carrefour w 2025 roku wzrosły o 2,8 proc. LFL oraz o 4,8 proc. przy stałym kursie walutowym i wyniosły 91,48 mld euro.

Resort rolnictwa: rekomendujemy przejęcie sieci Carrefour
Zaczął się wyścig o placówki Carrefoura w naszym kraju, które najpewniej będą do przejęcia. Wśród zainteresowanych jest najpewniej Krajowa Grupa Spożywcza/fot. gettyimages
Carrefour przedstawia swoją nową strategię. Fot. gettyimages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Rok przyspieszenia po roku przełomu. „Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię"
Rząd zapowiada „rok przyspieszenia" po „roku przełomu", którym miał być 2025 r. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie stopy wzrostu inwestycji w 2026 r. „Polska stała się oazą stabilności i wzrostu" – uważa szef polskiego rządu. I deklaruje, że za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Najemcy przyspieszają, deweloperzy hamują. Na warszawskim rynku biurowym brak nowych inwestycji
Warszawski rynek biurowy w 2025 r. notuje rekordowy popyt, ale zmaga się z deficytem nowej podaży i rosnącą presją czynszową
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Jak przywrócić praworządność? Dr Marcin Szwed o błędach w projektach ministra Żurka (WYWIAD)
– Zdaję sobie sprawę z tego, że orzekanie neosędziów na dotychczasowych miejscach w ramach delegacji miałoby być ochroną stabilności sądów. Takie tymczasowe rozwiązanie jest jednak nieco niekonsekwentne – mówi dr Marcin Szwed o projekcie ustawy praworządnościowej, nad którą pracuje Sejm. W rozmowie z XYZ prawnik ocenia działania ministra Waldemara Żurka.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Neuromedical z kapitałem na terapię choroby Alzheimera. Inwestorami znani przedstawiciele polskiego tech-biznesu
Polsko-izraelski medtech Neuromedical pozyskał 5,5 ml zł na rozwój autorskiej terapii choroby Alzheimera. Kapitał pozwoli na udostępnienie jej jeszcze w tym roku. Pieniądze w ramach inwestycji zaoferował fundusz Hard2beat oraz grupa aniołów biznesu, w tym Anna Lankauf, która własną firmę sprzedała za ponad 500 mln zł.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Ukraińcy zawstydzili NATO walką z pomocą dronów? „Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły”
Ukraińscy żołnierze uchodzą za mistrzów wykorzystywania dronów. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że w znaczący sposób przewyższyli sprawnością żołnierzy wojsk NATO, czego dowiodły ćwiczenia w Estonii. Czy to prawda?
17.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
16.02.2026