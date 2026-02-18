Carrefour ogłasza nową strategię. Sieć skoncentruje się na trzech kluczowych rynkach

Carrefour opublikował swoją nową strategię. Zamierza skoncentrować się na trzech rynkach kluczowych – Brazylii, Hiszpanii i Francji. Jeśli chodzi o takie kraje jak Polska, sieć zostawia „wszystkie opcje strategiczne” na stole, łącznie z częściową sprzedażą.

Po sprzedaży oddziałów w Rumunii i Włoszech oraz wykupie akcjonariuszy mniejszościowych w Brazylii, sieć będzie się koncentrować na rynkach, na których ma silną pozycję i na których dostrzega znaczący potencjał wzrostu. W ramach planu Carrefour 2030 sieć chce osiągnąć 25 proc. udziału w rynku we Francji, 20 proc. w Brazylii oraz utrzymać drugą pozycję na rynku hiszpańskim. Zarząd planuje też ograniczać koszty o miliard euro rocznie.

Na takich rynkach jak Polska, Belgia i Argentyna strategia opierać się będzie na „dynamicznym zarządzaniu aktywami”. Francuska sieć sklepów będzie starała się poprawić wyniki operacyjne i doprowadzić do wzrostu udziałów w rynku. Nie wyklucza jednak również „częściowej monetyzacji” sklepów.

We wrześniu ubiegłego roku francuskie media podawały, że sieć zamierza sprzedać swoje 800 sklepów i 40 centrów handlowych w Polsce. Z kolei wśród polityków PSL i w resorcie rolnictwa pojawił się pomysł, by Ministerstwo Aktywów Państwowych kupiło sklepy Carrefour. W ten sposób miałaby powstać platforma sprzedażowa, ułatwiająca rolnikom sprzedaż swoich towarów za godziwą cenę. MAP na razie jednak ten plan odrzuca.

Francuska firma podała wcześniej we wtorek wyniki finansowe za 2025 rok. Sprzedaż Carrefour w Polsce spadła o 1,7 proc. LFL rdr (w 2024 było to 3 proc. rdr). Przy stałym kursie walutowym w 2025 sprzedaż spadła o 2,3 proc. rdr i wyniosła 2,384 mld euro (przy kursie bieżącym spadek wyniósł 0,8 proc.).

Całkowite przychody grupy Carrefour w 2025 roku wzrosły o 2,8 proc. LFL oraz o 4,8 proc. przy stałym kursie walutowym i wyniosły 91,48 mld euro.