Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.03.2026
NEWSROOM XYZ
27.03.2026 16:17

Cena benzyny może spaść poniżej 6 zł za litr po wprowadzeniu rozwiązań osłonowych

Obniżka cen paliw na stacjach po interwencji rządu może pojawić się nie wcześniej niż 31 marca – prognozują analitycy BM Reflex.

„Wydarzeniem tygodnia jest długo oczekiwana interwencja rządu w kwestii ograniczenia wzrostu cen paliw i jego negatywnego wpływu na portfele kierowców (…). Realnie, w naszej ocenie, niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca" – napisali analitycy w raporcie.

Ich zdaniem po wprowadzeniu w przyszłym tygodniu zapowiedzianych rozwiązań cena benzyny 95 może spaść nieco poniżej 6 zł za litr, a diesla poniżej 7,50 zł za litr.

W tygodniu od 30 marca do 3 kwietnia BM Reflex prognozuje ceny paliw na poziomie:

  • benzyna typu 95 – 5,98 zł za litr (spadek o 1,18 zł)
  • benzyna typu 98 – 6,67 zł za litr (spadek o 1,18 zł)
  • olej napędowy – 7,45 zł za litr (spadek o 1,30 zł).

W przypadku LPG, wobec którego nie zostaną zastosowane obniżki podatków, cena ma wynieść 3,75 zł za litr, o 7 groszy więcej niż w tygodniu przed obniżką.

Działania mające prowadzić do obniżki cen benzyny i oleju napędowego zapowiedział w czwartek premier Donald Tusk. Pakiet obejmuje obniżkę VAT na te paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy i akcyzy na olej napędowy o 28 groszy, a także wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej. Premier zapowiadał, że działania mają przynieść obniżkę cen paliw o około 1,20 zł na litrze.

Rząd przyjął projekty ustaw w związku z cenami paliw na nadzwyczajnym posiedzeniu w czwartek wieczorem. Ustawy jeszcze tego dnia trafiły do Sejmu. Parlament przyjął zaproponowane ustawy w piątek. Akty tego samego dnia mają trafić do podpisu prezydenta.

Rząd liczy, że prezydent podpisze ustawy i wejdą one w życie jeszcze przed Wielkim Piątkiem, kiedy wielu Polaków wyjeżdża na święta wielkanocne.

Stacja benzynowa
Zdaniem analityków BM Reflex ceny benzyny typu 95 po rządowej obniżce mogą spaść poniżej 6 zł za litr. Fot. PAP/Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Strzał w stopę Giorgii Meloni. Co dalej z szefową włoskiego rządu po przegranym referendum?
Przez ponad trzy lata wydawała się nie do zatrzymania. Uspokoiła rynki, zapanowała nad włoską prawicą i narzuciła krajowej polityce własne reguły gry. Referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa pokazało jednak, że wpływy Giorgii Meloni mają swoje granice. Czy to jedynie chwilowe potknięcie czy początek końca słynnego „efektu Meloni”?
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Realne zagrożenie czy wiele hałasu o nic? Szefowie ryzyka o wyzwaniach dla sektora bankowego
Szefowie ryzyka największych banków w Polsce mówią jednym głosem: era kredytów frankowych dobiega końca, ale na horyzoncie pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia. Chodzi np. o agresywną działalność kancelarii frankowych czy znalezienie równowagi w informowaniu klientów o zagrożeniach związanych z finansowaniem.
27.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przedsiębiorcy sceptyczni wobec KSeF? „Ponad połowa chce odroczenia reformy” (BADANIE)
Jak przedsiębiorcy oceniają KSeF? Z najnowszego badania wynika, że połowa badanych odroczyłaby reformę
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026