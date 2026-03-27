Cena benzyny może spaść poniżej 6 zł za litr po wprowadzeniu rozwiązań osłonowych

Obniżka cen paliw na stacjach po interwencji rządu może pojawić się nie wcześniej niż 31 marca – prognozują analitycy BM Reflex.

„Wydarzeniem tygodnia jest długo oczekiwana interwencja rządu w kwestii ograniczenia wzrostu cen paliw i jego negatywnego wpływu na portfele kierowców (…). Realnie, w naszej ocenie, niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca" – napisali analitycy w raporcie.

Ich zdaniem po wprowadzeniu w przyszłym tygodniu zapowiedzianych rozwiązań cena benzyny 95 może spaść nieco poniżej 6 zł za litr, a diesla poniżej 7,50 zł za litr.

W tygodniu od 30 marca do 3 kwietnia BM Reflex prognozuje ceny paliw na poziomie:

benzyna typu 95 – 5,98 zł za litr (spadek o 1,18 zł)

benzyna typu 98 – 6,67 zł za litr (spadek o 1,18 zł)

olej napędowy – 7,45 zł za litr (spadek o 1,30 zł).

W przypadku LPG, wobec którego nie zostaną zastosowane obniżki podatków, cena ma wynieść 3,75 zł za litr, o 7 groszy więcej niż w tygodniu przed obniżką.

Działania mające prowadzić do obniżki cen benzyny i oleju napędowego zapowiedział w czwartek premier Donald Tusk. Pakiet obejmuje obniżkę VAT na te paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy i akcyzy na olej napędowy o 28 groszy, a także wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej. Premier zapowiadał, że działania mają przynieść obniżkę cen paliw o około 1,20 zł na litrze.

Rząd przyjął projekty ustaw w związku z cenami paliw na nadzwyczajnym posiedzeniu w czwartek wieczorem. Ustawy jeszcze tego dnia trafiły do Sejmu. Parlament przyjął zaproponowane ustawy w piątek. Akty tego samego dnia mają trafić do podpisu prezydenta.

Rząd liczy, że prezydent podpisze ustawy i wejdą one w życie jeszcze przed Wielkim Piątkiem, kiedy wielu Polaków wyjeżdża na święta wielkanocne.