Cenckiewicz: USA jedynym wiarygodnym partnerem Polski w sprawach nuklearnych

Stany Zjednoczone pozostają jedynym wiarygodnym partnerem Polski w kwestiach nuklearnych – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz w rozmowie z Reutersem. Dodał, że choć Polska powinna obserwować francuskie propozycje, priorytetem pozostają istniejące programy NATO.

Wypowiedź Cenckiewicza została opublikowana w piątek w artykule agencji Reuters. Szef BBN podkreślił, że Rosja musi być traktowana jako egzystencjalne zagrożenie dla Polski, co – jego zdaniem – uzasadnia udział w programie nuclear sharing lub nawet rozważenie budowy suwerennych zdolności nuklearnych.

Nuclear sharing to mechanizm w ramach NATO, w którym Stany Zjednoczone rozmieszczają broń jądrową na terytorium wybranych państw sojuszniczych. W razie wojny państwa te mogą brać udział w jej użyciu, zgodnie z ustaleniami Sojuszu.

Cenckiewicz zaznaczył, że użycie broni jądrowej w ramach art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli klauzuli o zbiorowej obronie, powinno być decyzją sojuszniczą, a nie jednostronną decyzją pojedynczego państwa.

W tle tych wypowiedzi pozostają francuskie inicjatywy dotyczące odstraszania nuklearnego. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował niedawno, że rozpoczął strategiczny dialog z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w sprawie rozszerzenia francuskiego potencjału nuklearnego na inne państwa Europy. Francuski przywódca ma przedstawić więcej szczegółów w poniedziałkowym przemówieniu.

Do tych zapowiedzi odniósł się premier Donald Tusk, informując, że Polska rozpoczęła rozmowy z Francją na temat odstraszania nuklearnego. Jednocześnie ocenił, że najnowsze deklaracje Macrona są na razie zbyt nieprecyzyjne, by przesądzać o konkretnych rozwiązaniach.

Cenckiewicz zwrócił uwagę, że francuska doktryna nuklearna zakłada pełną kontrolę prezydenta nad bronią jądrową, co ogranicza realny wpływ partnerów. Podkreślił też, że amerykańskie zdolności wojskowe i wywiadowcze przewyższają francuskie i brytyjskie, ponieważ były nieprzerwanie rozwijane. W lutym prezydent Karol Nawrocki powiedział z kolei, że jest „wielkim zwolennikiem” przystąpienia Polski do projektu jądrowego i że Polska powinna rozważyć rozwój własnej broni jądrowej.

