Cenckiewicz: złożyłem rezygnację ze stanowiska szefa BBN

– Złożyłem rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – oświadczył Sławomir Cenckiewicz.

„Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego" – napisał Cenckiewicz na platformie X.

— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) April 23, 2026

Sprawa poświadczeń szefa BBN Sławomira Cenckiewicza miała być ponownie rozpatrzona

17 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z dopuszczeniem do udziału w niejawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego osoby nieuprawnionej.

Sprawa dotyczy zawiadomienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na udziale w lutowym posiedzeniu RBN osoby bez prawa dostępu do informacji niejawnych, którą – jak wskazywała ABW – miał być Cenckiewicz.

Wcześniej gen. bryg. Jarosław Stróżyk, szef SKW zapowiedział, że sprawa poświadczeń szefa BBN Sławomira Cenckiewicza będzie ponownie rozpatrzona.

Czytaj więcej: Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie dopuszczenia Cenckiewicza do udziału w RBN

Rezygnacja S. Cenckiewicza ze stanowiska szefa BBN została przyjęta z dniem 23 kwietnia. Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura – poinformował rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

Źródło: PAP, XYZ