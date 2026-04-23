Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.04.2026
23.04.2026 12:55

Cenckiewicz: złożyłem rezygnację ze stanowiska szefa BBN

– Złożyłem rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – oświadczył Sławomir Cenckiewicz.

„Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego" – napisał Cenckiewicz na platformie X.

Sprawa poświadczeń szefa BBN Sławomira Cenckiewicza miała być ponownie rozpatrzona

17 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z dopuszczeniem do udziału w niejawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego osoby nieuprawnionej.

Sprawa dotyczy zawiadomienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na udziale w lutowym posiedzeniu RBN osoby bez prawa dostępu do informacji niejawnych, którą – jak wskazywała ABW – miał być Cenckiewicz.

Wcześniej gen. bryg. Jarosław Stróżyk, szef SKW zapowiedział, że sprawa poświadczeń szefa BBN Sławomira Cenckiewicza będzie ponownie rozpatrzona.

Rezygnacja S. Cenckiewicza ze stanowiska szefa BBN została przyjęta z dniem 23 kwietnia. Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa Biura – poinformował rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

Źródło: PAP, XYZ

Były już szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Fot. PAP/Leszek Szymański
