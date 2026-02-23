Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
NEWSROOM XYZ
23.02.2026 20:30

Centralna Polska celuje w półprzewodniki. Łódź chce być filarem

Centralna Polska ma realny potencjał, by odegrać istotną rolę w rozwoju branży półprzewodników – przekonywali przedstawiciele administracji, biznesu i nauki podczas konferencji w Łodzi. W wydarzeniu wzięło udział około 100 firm już działających w tym sektorze.

Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Sadzyński podkreślił, że nowoczesna elektronika i półprzewodniki są jednym z kluczowych motorów rozwoju gospodarczego i technologicznego. Otwierając w poniedziałek w Łodzi konferencję „Semiconductors and Electronics Central Poland – Science - Business - Industry”, wskazał na duży potencjał firm z regionu, także w obszarze sztucznej inteligencji.

Podczas konferencji przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, Strefy Ekonomicznej oraz Politechnika Łódzka podpisali list intencyjny o współpracy. Dokument zakłada wspólne działania na rzecz rozwoju branży półprzewodników w centralnej Polsce, w tym utworzenie wyspecjalizowanego parku technologicznego dedykowanego temu sektorowi.

Sekretarz stanu w Ministerstwo Rozwoju i Technologii Michał Jaros ocenił, że województwo łódzkie ma silne zaplecze naukowe i przemysłowe, które sprzyja lokowaniu inwestycji z obszaru półprzewodników i elektroniki. Zaznaczył jednocześnie, że o udział w tym rynku konkurują także Gdańsk, Katowice, Wrocław i Poznań.

Koncepcję stworzenia „doliny krzemowej” w centralnej Polsce przedstawił wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak, wskazując okolice Bełchatowa jako naturalną lokalizację dla nowego przemysłu. Argumentował, że jest to obszar objęty programem sprawiedliwej transformacji energetycznej, dysponujący elektrownią, rozwiniętą siecią przesyłową oraz zapleczem kadrowym i naukowym.

Produkcja półprzewodników w Polsce jest polską racją stanu – podkreślił Jaros, zwracając uwagę na znaczenie tej branży dla bezpieczeństwa państwa, przemysłu obronnego i odporności gospodarki. Dodał, że w Polsce działa około 50 tys. firm tworzących oprogramowanie, jednak bez inwestycji i kształcenia wyspecjalizowanych kadr rozwój produkcji przemysłowej nie będzie możliwy.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zaznaczył, że polityka półprzewodnikowa jest programem rządowym, w którym uwzględniono konkretne miasta, w tym Łódź, ale strategia nie opiera się na jednym ośrodku. Jak wskazał, rozwój sektora ma wykorzystywać potencjał regionalny, zaplecze uczelni oraz odpowiadać na wyzwania geopolityczne i zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw.

Źródło: PAP

Specjalne Strefy Ekonomiczne: więcej firm, mniejsze projekty
Skrzyżowanie w Łodzi
Sekretarz stanu w Ministerstwo Rozwoju i Technologii Michał Jaros ocenił, że województwo łódzkie ma silne zaplecze naukowe i przemysłowe, które sprzyja lokowaniu inwestycji z obszaru półprzewodników i elektroniki. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Dotkliwe kary dla sędziów w prezydenckim projekcie. Współautorem adwokat Ziobry
Wetując ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, prezydent Karol Nawrocki zaproponował własny projekt ustawy o ustroju sądów. Przewiduje on wzmocnienie stanu prawnego pozostawionego po rządach Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wyrzucanie sędziów kwestionujących status wadliwie obsadzonej KRS.
22.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Czy Rafał Brzoska zamieni biznes na politykę? (WYWIAD)
Prezes Grupy InPost mówi, czy zaangażuje się w politykę i dlaczego potrzebujemy EWG 2.0. Opowiada o deregulacji, kryzysie Europy i przejęciu jego firmy.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przydomowe wiatraki nie wykręciły sukcesu. Branża alarmuje: nikt nie panował nad tym bałaganem
Program wspierający inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe nie osiągnął zamierzonych efektów. Zainteresowanie było mniejsze od oczekiwań, a w wielu przypadkach zainstalowane wiatraki produkowały zbyt mało energii albo... w ogóle nie działały. Branża alarmuje o przekrętach ze strony sprzedawców turbin. Eksperci mówią zaś, że w takiej formie program w ogóle nie powinien ruszyć.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Komu potrzebne są zagraniczne biura handlowe PAIH? I dlaczego nie ma ich na kluczowych rynkach
Polska Agencja Inwestycji i Handlu rekomenduje polskim firmom ekspansję do 40 konkretnych krajów. Aż w 12 z nich nie ma Zagranicznych Biur Handlowych, które mają wspierać inwestycje polskiego biznesu. PAIH nie widzi w tym problemu i tłumaczy, że polskiemu biznesowi za granicą może pomagać z biura w Warszawie.
23.02.2026