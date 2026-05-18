Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 07:01

Donald Trump grozi Iranowi. „Albo zawrą pokój, albo nic z nich nie zostanie”

Prezydent USA Donald Trump wezwał Iran do szybkiego osiągnięcia porozumienia pokojowego, grożąc, że w przeciwnym razie „nic z niego nie zostanie”. We wtorek odbędzie się spotkanie na temat możliwego wznowienia walk – podaje Axios.

Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą, SZYBKO, albo nic z nich nie zostanie. CZAS UCIEKA!” – napisał Donald Trump na Truth Social w nocy z niedzieli na poniedziałek. Chwilę później zamieścił na platformie grafikę sugerującą, że Stany Zjednoczone dokonają ataków na Iran.

Fot. Truth Social/Donald J. Trump

W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. Potwierdził też odrzucenie ostatniej propozycji pokojowej Teheranu, zaznaczając, że tamtejsze władze muszą przekazać Stanom Zjednoczonym swoje zapasy wzbogaconego uranu. Zaznaczył jednak, że zaakceptowałby rozwiązanie, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat. Dodał jednak, że konieczne są „prawdziwe” gwarancje. Iran miał oferować 12-letnie moratorium.

Według portalu Axios we wtorek Donald Trump spotka się ze swoimi doradcami by omówić opcje militarne wobec Iranu. Jednak zarówno amerykański prezydent, jak i jego administracja oraz wojsko przekonują, że wszystkie cele militarne operacji zostały już zrealizowane.

Od 13 kwietnia marynarka wojenna USA blokuje żeglugę do i z irańskich portów. Jej celem jest odcięcie Iranu od towarów oraz przychodów z eksportu surowców. Choć Waszyngton zapewnia o skuteczności blokady, to wbrew jego zapowiedziom irańska.  Opisywana przez „Washington Post” analiza CIA wskazuje, że Iran może wytrzymać jeszcze około trzech miesięcy w obecnej sytuacji.

Skutki wojny odczuwają też Stany Zjednoczone, zarówno polityczne, jak i ekonomiczne – zamknięcie cieśniny Ormuz, którą w normalnych warunkach płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG, doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii.

Źródło: PAP, XYZ

30 dni amerykańskiej blokady. Iran wciąż nie upadł
Prezydent USA Donald Trump rozmawia z mediami na początku drugiego dnia szczytu NATO 2025
Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie zawrze porozumienia pokojowego, to „nic z niego nie zostanie”.
Fot. Andrew Harnik/ Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Krótka rozprawa Wójta i Pana. Piketty dociska, Sandel musi się tłumaczyć (RECENZJA)
Książka „Równość. Dlaczego jest ważniejsza, niż myślisz” nie jest ani odkrywcza, ani przełomowa – „disruptive” to ostatnie, co może przyjść na myśl. A jednak czyta się ją z przyjemnością, jaką daje…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Dino w górę o 10 proc., ale WIG20 mocno spadł. Dzień na GPW 15 maja 2026 r.
W piątek akcje Dino wzrosły o 10 proc., ale większość spółek w WIG20 traciła. Najmocniej – KGHM, który drugi dzień z rzędu został najgorszym blue chipem. Na sentyment na GPW negatywnie wpłynęły…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: Szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Nie tylko Grenlandia. Na dalekiej Północy rośnie rywalizacja także o Svalbard
Choć Longyearbyen i Barentsburg dzieli kilkadziesiąt kilometrów arktycznej tundry, polityczna przepaść między norweską a rosyjską społecznością na Svalbardzie się pogłębia. W cieniu wojny w Ukrainie,…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Cyfrowy sen Indii grozi blackoutem. Jak sztuczna inteligencja drenuje sieć
Indie chcą być jednym z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W najludniejszym kraju świata na potęgę powstają centra danych. Ich dynamiczny rozwój dramatycznie obciąża jednak krajową sieć…
18.05.2026