Donald Trump grozi Iranowi. „Albo zawrą pokój, albo nic z nich nie zostanie”

Prezydent USA Donald Trump wezwał Iran do szybkiego osiągnięcia porozumienia pokojowego, grożąc, że w przeciwnym razie „nic z niego nie zostanie”. We wtorek odbędzie się spotkanie na temat możliwego wznowienia walk – podaje Axios.

„Czas ucieka Iranowi i niech lepiej się ruszą, SZYBKO, albo nic z nich nie zostanie. CZAS UCIEKA!” – napisał Donald Trump na Truth Social w nocy z niedzieli na poniedziałek. Chwilę później zamieścił na platformie grafikę sugerującą, że Stany Zjednoczone dokonają ataków na Iran.

W ostatnich dniach amerykański prezydent sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. Potwierdził też odrzucenie ostatniej propozycji pokojowej Teheranu, zaznaczając, że tamtejsze władze muszą przekazać Stanom Zjednoczonym swoje zapasy wzbogaconego uranu. Zaznaczył jednak, że zaakceptowałby rozwiązanie, które polegałoby na wstrzymaniu przez Iran wzbogacania uranu na 20 lat. Dodał jednak, że konieczne są „prawdziwe” gwarancje. Iran miał oferować 12-letnie moratorium.

Według portalu Axios we wtorek Donald Trump spotka się ze swoimi doradcami by omówić opcje militarne wobec Iranu. Jednak zarówno amerykański prezydent, jak i jego administracja oraz wojsko przekonują, że wszystkie cele militarne operacji zostały już zrealizowane.

Od 13 kwietnia marynarka wojenna USA blokuje żeglugę do i z irańskich portów. Jej celem jest odcięcie Iranu od towarów oraz przychodów z eksportu surowców. Choć Waszyngton zapewnia o skuteczności blokady, to wbrew jego zapowiedziom irańska. Opisywana przez „Washington Post” analiza CIA wskazuje, że Iran może wytrzymać jeszcze około trzech miesięcy w obecnej sytuacji.

Skutki wojny odczuwają też Stany Zjednoczone, zarówno polityczne, jak i ekonomiczne – zamknięcie cieśniny Ormuz, którą w normalnych warunkach płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG, doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii.

