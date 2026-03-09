Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.03.2026
NEWSROOM XYZ
09.03.2026 09:47

Ceny gazu w Europie wciąż mocno rosną. Wojna na Bliskim Wschodzie wstrząsa rynkiem paliw

W poniedziałek rano ceny gazu rosną w Europie o ponad 15 proc. Wojna na Bliskim Wschodzie wchodzi w 10. dzień, a kluczowa dla dostaw gazu Cieśnina Ormuz wciąż jest zablokowana. „Przewidujemy, że zakłócenia w dostawach gazu potrwają ok. 3 miesięcy” – ocenia ekspertka.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie rosną na godz. 9.30 czasu polskiego o 16,5 proc. do 62,2 euro za MWh.

27 lutego, na dzień przed atakiem USA i Izraela na Iran, ceny gazu wynosiły około 32 euro za MWh.

Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa ok. 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG), wciąż pozostaje zamknięta w wyniku wojny pomiędzy Izraelem i USA a Iranem.

Jej zamknięcie wywindowało też ceny ropy, które w niedzielę przebiły poziom 100 dolarów za baryłkę. W poniedziałek rano wciąż utrzymują się powyżej tej granicy.

Według ekspertów nie ma oznak szybkiego zakończenia walk, a tym samym – zmniejszenia presji na rynki. W niedzielę prezydent USA Donald Trump stwierdził w rozmowie z „Times of Israel”, że zakończenie konfliktu to decyzja jego i premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Z kolei Iran zapewnia, że jest gotowy prowadzić wojnę przez miesiące.

– Rynek powoli zaczyna dostrzegać rzeczywistość z długotrwałymi przerwami w dostawach w całym łańcuchu dostaw energii. Przewidujemy, że zakłócenia w dostawach gazu potrwają ok. 3 miesięcy – mówi Florence Schmit, strateg rynku energii w Rabobanku.

W Europie zapełnienie magazynów gazu sięga ok. 29,4 proc. – wynika z danych Gas Infrastructure Europe. Średnia z ostatnich 5 lat na tę porę roku to 43,4 proc. Oznacza to, że latem europejskie państwa będą musiały kupić więcej LNG, by uzupełnić braki.

W Polsce magazyny są zapełnione w 48,8 proc. swojej pojemności.

Źródło: PAP, XYZ

Gaz bardziej wrażliwy na wojnę na Bliskim Wschodzie niż ropa
Dostawa LNG do portu
Zablokowanie Cieśniny Ormuz spowodowało wzrosty cen ropy i gazu.
Fot.: Jon Shapley/Houston Chronicle/Getty Images
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
