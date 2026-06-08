Ceny gazu znów powyżej 50 euro. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie

W poniedziałek ceny gazu mocno rosną i znów są powyżej 50 euro za MWh. Rynki reagują na kolejną wymianę ognia na Bliskim Wschodzie, która zagraża negocjacjom pokojowym.

O godz. 10 czasu polskiego benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie rosną o 5 proc. do 50,91 euro za MWh. Ostatni raz granicę 50 euro przekroczyły na zamknięciu 19 maja.

„Napięcie na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie wraz z kolejnymi atakami między Izraelem a Iranem” – tłumaczą analitycy Deutsche Banku.

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do wymiany ognia między Iranem a Izraelem. Kilka godzin wcześniej prezydent USA Donald Trump wzywał Jerozolimę do powstrzymania się od uderzeń.

„Wciąż jednak istnieją oznaki, że strony starają się unikać pełnej eskalacji” – stwierdzają eksperci.

Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie skutkuje blokadą cieśniny Ormuz, którędy płynie 1/5 światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG). W efekcie nasila się konkurencja o dostawy surowca. Zwłaszcza pomiędzy Azją – gdzie Chiny szykują się do rosnącego zużyciu energii w czasie letnich upałów – oraz Europą, której zapasy gazu ziemnego są o 1/4 niższe niż zazwyczaj o tej porze roku.

Te czynniki doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen gazu. 27 lutego, na dzień przed na dzień przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, surowiec kosztował 31,23 euro za MWh. W szczytowym momencie, 19 marca, sięgnął za to 61,51 euro.

Źródło: PAP, XYZ