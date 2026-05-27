27.05.2026 12:24

Ceny maksymalne 28 maja 2026 r. mocno w dół. Jest obwieszczenie ministra energii

W piątek 28 maja litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 – 6,86 zł, a oleju napędowego – 6,57 zł – obwieścił minister energii.

Maksymalne ceny w środę 27 maja wynoszą: benzyna 95 – 6,42 zł za litr, benzyna 98 – 6,96 zł za litr, olej napędowy – 6,75 zł za litr.

Od 31 marca obowiązują ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 31 maja obowiązuje przedłużone rozporządzenie obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: PAP

Na zdjęciu dystrybutory paliwa. Fot. Vito Corleone/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
