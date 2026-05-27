Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny i diesla

Zgodnie z nowym cennikiem Orlenu od środy benzyna i diesel w hurcie będą tańsze. To piąta obniżka cen paliw z rzędu.

Od środy benzyna Eurosuper 95 kosztuje 5 548 zł za m sześc., o 94 zł taniej. Benzyna Super Plus 98 potaniała z kolei o 87 zł do 6 058 zł za m sześc., a Ekodiesel – o 157 zł do 5 tys. 793 zł.

To piąta obniżka z rzędu cen hurtowych Orlenu. Do poprzednich czterech doszło w ciągu poprzedniego tygodnia.

Od 31 marca w Polsce obowiązuje rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej”. We wtorek minister energii Miłosz Motyka ocenił, że pakiet powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy czerwca. Wcześniej, w poniedziałek, minister finansów Andrzej Domański – do którego należy decyzja – przyznał, że kolejne przedłużenie jest prawdopodobne.

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

ceny maksymalne , ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł dla oleju napędowego do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

