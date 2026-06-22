Ceny maksymalne na wtorek 23 czerwca. Benzyna będzie droższa, diesel symbolicznie tańszy

Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na wtorek 23 czerwca. Zgodnie z obwieszczeniem podrożeją oba rodzaje benzyny. Diesel będzie tańszy o 1 grosz na litrze.

Maksymalne ceny benzyny we wtorek wyniosą 5,98 zł dla benzyny 95 oraz 6,69 zł dla benzyny 98. Oznacza to wzrost w porównaniu z cenami obowiązującymi od soboty do poniedziałku, które wynoszą 5,94 zł dla „95-tki” i 6,61 zł dla „98-mki”.

Tymczasem diesel będzie mógł kosztować maksymalnie 6,12 zł – o 1 grosz mniej niż w poniedziałek.

Od 16 czerwca nie obowiązuje już obniżka akcyzy w ramach programu „Ceny Paliw Niżej”. Rząd podjął decyzję o jego stopniowym wygaszaniu ze względu na porozumienie USA-Iran. Podtrzymał za to obniżony VAT i mechanizm cen maksymalnych.

. Wyniesie on 60 proc. od nadwyżki ponad 20 proc. wzrostu przychodów i ma zagwarantować 4 mld zł wpływów do budżetu. Projekt został już skrytykowany przez branżę.

Źródło: PAP, XYZ