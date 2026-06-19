Maksymalne ceny paliw spadną na weekend. Benzyna 95 poniżej 6 zł za litr

Maksymalne ceny benzyny oraz oleju napędowego od soboty do poniedziałku będą niższe niż w piątek – wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii.

Zgodnie z nim, maksymalne ceny w dniach 20–22 czerwca wyniosą:

benzyna 95 – 5,94 zł za litr,

benzyna 98 – 6,61 zł za litr,

olej napędowy – 6,12 zł za litr.

W piątek litr benzyny typu 95 kosztuje maksymalnie 6 zł. Benzyna 98 może kosztować maksimum 6,66 zł za litr, a diesel – 6,20 zł.

31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, zaś oleju napędowego – 7,60 zł.

Limity cen na stacjach to element pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), wprowadzonego w związku ze skokiem cen ropy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W połowie czerwca USA i Iran poinformowały o podpisaniu wstępnego porozumienia pokojowego.

W Polsce jeden z elementów pakietu CPN został już zakończony. Do standardowego poziomu powróciła stawka akcyzy na paliwo. Od 16 do 30 czerwca nadal obowiązuje obniżony VAT. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek tego podatku.

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Źródło: PAP/XYZ