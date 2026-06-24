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24.06.2026 12:27

Ceny maksymalne paliw. Benzyna tanieje, diesel bez zmian

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,96 zł, benzyny 98 – 6,67 zł, a oleju napędowego – 6,11 zł – poinformowało Ministerstwo Energii.

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 – 6,68 zł, a diesla – 6,11 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje rozporządzenie o maksymalnych cenach paliw. Następne obwieszczenie zostanie opublikowane jutro.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Obecne przepisy obowiązują do końca czerwca, Ministerstwo Finansów ma możliwość przedłużenia ich o kolejne dwa tygodnie.

Źródło: XYZ, PAP

Ceny paliw w Europie. Najniższe podwyżki na Węgrzech i w Polsce
Petrol station
Ministerstwo Energii podało informacje o maksymalnych cenach paliw. Fot. PAP/Albert Zawada
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