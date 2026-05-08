Ceny maksymalne paliw idą w dół. Minister ogłosił, ile będą wynosić od soboty do poniedziałku

Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw na okres od soboty 9 maja do poniedziałku 11 maja włącznie. Będą one niższe niż te obowiązujące w piątek.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, ceny maksymalne w dniach 9–11 maja 2026 r. wyniosą:

benzyna 95 – 6,35 zł za litr,

benzyna 98 – 6,85 zł za litr,

olej napędowy – 7,03 zł za litr.

W piątek cena maksymalna benzyny typu 95 to 6,41 zł. Benzyna 98 może kosztować maksymalnie 6,90 zł za litr, a diesel – 7,17 zł.

Ceny ropy w piątek rosły po doniesieniach o wymianie ognia między USA a Iranem. Iran rano zaatakował także cele w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Od 31 marca obowiązują ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: PAP/XYZ