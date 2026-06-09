Ceny maksymalne paliw na 10 czerwca. Kierowcy zapłacą nieznacznie więcej

W środę ceny paliw na stacjach nieznacznie wzrosną. Według obwieszczenia Ministerstwa Energii litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 – 6,61 zł, a diesla – 6,46 zł

Jeszcze we wtorek ceny maksymalne paliw wynoszą w przypadku benzyny 95 nie więcej niż 5,93 zł za litr, benzyny 98 – 6,57 zł, a oleju napędowego – 6,45 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw na następny dzień. Stawka, którą stosuje ministerstwo, jest ustalana według formuły obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Takie rozwiązania będą obowiązywać do 15 czerwca, choć ustawodawca ma możliwość ich przedłużenia o kolejne dwa tygodnie. Do tej pory rządzący decydowali się na taki ruch czterokrotnie.

Źródło: XYZ, PAP