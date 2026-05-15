Ceny maksymalne paliw na weekend idą w dół. Kolejna decyzja, czy przedłużać CPN – pod koniec maja

W weekend ceny maksymalne zarówno benzyny, jak i oleju napędowego będą niższe niż w piątek. Minister energii opublikował obwieszczenie z wykazem cen na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Od soboty, 16 maja do poniedziałku, 18 maja ceny maksymalne paliw będą wynosić:

benzyna typu 95 – 6,37 zł za litr,

benzyna typu 98 – 6,93 zł za litr,

olej napędowy – 6,82 zł za litr.

Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw spadną w porównaniu z piątkiem. W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,39 zł. Benzyna 98 może kosztować maksymalnie 6,98 zł za litr. Z kolei za litr diesla zapłacimy maksymalnie 6,85 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Decyzje o CPN będą zapadać co dwa tygodnie

Pod koniec marca w Polsce rząd wprowadził pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN). Jednym z jego elementów jest obowiązywanie maksymalnych cen paliw. Drugim jest obniżka VAT i akcyzy na paliwo. Obowiązywanie rozporządzenia obniżającego te podatki zostało przedłużone do 31 maja.

Jak przekazał redakcji XYZ rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna, decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia programu CPN będą podejmowane co dwa tygodnie.

„Wiele w tej sprawie będzie zależało od aktualnej sytuacji geopolitycznej. To wciąż nie jest moment, żebyśmy mogli mówić o pełnym uspokojeniu sytuacji na rynku paliw. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest stabilna i nadal wpływa na poziom cen. Stąd decyzja ministra finansów oraz ministra energii o przedłużeniu programu CPN do końca maja. Kolejne kroki będą podejmowane co dwa tygodnie, po analizie bieżącej sytuacji" – wskazuje resort.

Kolejna decyzja w sprawie mechanizmu ustawowego ceny maksymalnej i podatku VAT ma zostać podjęta wraz z końcem maja.

Zdaniem resortu efekty programu CPN są „jednoznaczne". „Według naszych analiz w ciągu miesiąca funkcjonowania programu w kieszeniach naszych obywateli pozostały 3 mld zł. Było to możliwe dzięki obniżce podatków i utrzymaniu sztywnej marży. Program CPN pomaga utrzymywać inflację pod kontrolą. Niższe ceny paliw ograniczają wzrost kosztów usług, które w dużej mierze wpływają na poziom cen w całej gospodarce" – wskazuje rzecznik ministerstwa Grzegorz Łaguna.

Resort ocenia także, że ustawa funkcjonuje skutecznie, a branża dostosowała się do nowych zasad. W piątek minister energii Miłosz Motyka wskazywał w rozmowie z Polskim Radiem 24, że nieprawidłowości odnotowywane są jedynie na niewielkiej liczbie stacji benzynowych.