Ceny maksymalne paliw w dół. Od soboty diesel i benzyna będą tańsze

Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Zarówno benzyna, jak i diesel będą tańsze.

Od soboty do poniedziałku benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyna 98 – 6,63 zł. Z kolei cena maksymalna diesla wyniesie 6,34 zł.

Ceny będą więc niższe niż w piątek, gdy wynoszą 6,16 zł za litr „95-tki”, 6,73 zł w przypadku „98-emki” i 6,37 zł dla diesla.

Mechanizm ustalania maksymalnych cen paliw jest elementem rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”. Obejmuje on:

ceny maksymalne , ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł dla oleju napędowego do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

CPN co najmniej do 15 czerwca; decyzja, co dalej, będzie później

Według rozporządzeń, które w czwartek zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa, w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, będą obowiązywały do 15 czerwca. Oznacza to jednoczesne wydłużenie do tego czasu obowiązywania maksymalnych cen paliw na stacjach.

Według wcześniej wprowadzonych regulacji pakietu „Ceny Paliwa Niżej” obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązywały do 15 maja, a następnie zostały przedłużone do 31 maja.

Jak przekazało Ministerstwo Energii, dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzje w sprawie pakietu CPN na całe wakacje.

„Ministerstwo Energii musi brać pod uwagę zarówno sytuację na rynku, jak i odpowiedzialność za budżet państwa. Ewentualne wychodzenie z pakietu powinno odbywać się stopniowo i po analizie sytuacji geopolitycznej. Rozmowy w tej sprawie, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Energii, cały czas trwają" – czytamy w przesłanym nam komunikacie.

Źródło: PAP, XYZ