Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.05.2026
NEWSROOM XYZ
28.05.2026 16:51

Obniżka stawek VAT i akcyzy na paliwo przedłużona do połowy czerwca

Obowiązywanie obniżonej stawki podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i diesla zostało przedłużone do 15 czerwca 2026 r.

Rozporządzenia przedłużające do 15 czerwca obowiązywanie niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa zostało w czwartek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd informował wcześniej o planach przedłużenia osłon na ceny paliw do połowy czerwca.

Stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa jest obniżona do 8 proc. z 23 proc.

Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Czasowe obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem umożliwia uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nowelizacją czasowa obniżka w drodze rozporządzenia jest możliwa do 30 czerwca.

Obowiązują również maksymalne ceny dla paliw w sprzedaży detalicznej.

Źródło: PAP

Stacja paliw w Polsce
Obowiązywanie obniżonej stawki podatku VAT oraz akcyzy na określone paliwa silnikowe zostało przedłużone do 15 czerwca 2026 r.. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
TikTok Shop wchodzi do Polski. Znamy datę i szczegóły usługi, która może wywrócić rynek e-commerce
TikTok Shop wystartuje w Polsce 15 czerwca. Zamiast oglądania, będzie można także kupować. Dla sprzedawców, marek i twórców to nowy kanał sprzedaży oraz monetyzacji, a dla rynku e-commerce test tego,…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Brzoska kontra Kuśmierz. Czy polski e-commerce czeka wielki zwrot? (WIDEO)
Dyskusja Rafała Brzoski, prezesa InPostu, i Marcina Kuśmierza, prezesa Allegro, była jedną z najciekawszych rozmów tegorocznego Impactu. Dwie wizje rozwoju rynku, dwa sposoby myślenia o tym, jak…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Cicha rewolucja w portfelu. AI zmienia płatność w niewidzialny proces
Wyobraź sobie, że budzisz się rano, a twój cyfrowy asystent już zamówił kawę i zakupy spożywcze oraz odnowił subskrypcję siłowni, wszystko zgodnie z twoimi preferencjami, bez jednego kliknięcia.…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PepsiCo ładuje miliony w automatykę. Polska wyrasta na logistyczny hub Europy
Globalny koncern zainwestował przez dekady nad Wisłą miliardy złotych. Za dziesiątki milionów dolarów zbuduje wyjątkowy, automatyczny magazyn zintegrowany z kluczową fabryką napojów. To pokłosie…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo i LPP tracą, WIG20 w dół. Dzień na GPW 26 maja 2026 r.
Wtorek przyniósł spadki na warszawskiej giełdzie. Optymizm rynku z poprzedniego dnia, dotyczący możliwego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, został zachwiany po tym, jak USA wznowiły ataki na…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie.…
26.05.2026