Obniżka stawek VAT i akcyzy na paliwo przedłużona do połowy czerwca

Obowiązywanie obniżonej stawki podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i diesla zostało przedłużone do 15 czerwca 2026 r.

Rozporządzenia przedłużające do 15 czerwca obowiązywanie niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa zostało w czwartek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd informował wcześniej o planach przedłużenia osłon na ceny paliw do połowy czerwca.

Stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa jest obniżona do 8 proc. z 23 proc.

Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Czasowe obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem umożliwia uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nowelizacją czasowa obniżka w drodze rozporządzenia jest możliwa do 30 czerwca.

Obowiązują również maksymalne ceny dla paliw w sprzedaży detalicznej.

