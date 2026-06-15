Ceny maksymalne paliw we wtorek niższe niż w poniedziałek

Ceny maksymalne paliw we wtorek 16 czerwca będą niższe niż w weekend oraz poniedziałek – wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii.

Zgodnie z obwieszczeniem, ceny maksymalne we wtorek wyniosą:

benzyna 95 – 5,97 zł za litr,

benzyna 98 – 6,52 zł za litr,

olej napędowy – 6,37 zł za litr.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

W piątek została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów poinformowało PAP, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa. Tym samym, od 16 do 30 czerwca, poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc., będą obowiązywały ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

Źródła: PAP