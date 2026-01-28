Ceny miedzi na londyńskiej giełdzie zbliżają się do rekordowych poziomów. Prognozy są jednak pesymistyczne

Miedź drożeje zarówno w Londynie, jak i Szanghaju oraz Nowym Jorku. Na giełdzie LME w stolicy Anglii cena metalu zbliża się do ustanowionych wcześniej rekordów, choć prognozy dla metali bazowych nie są optymistyczne – podają maklerzy.

Miedź w trzy-miesięcznych dostawach na londyńskiej LME kosztuje 13.247 dolarów za tonę wobec 13.006 dolarów za tonę na zakończenie wtorkowej sesji. Notowania surowca zbliżają się w ten sposób do ustanowionych wcześniej w styczniu rekordów.

Ceny surowca rosną także na Comex w Nowym Jorku (+0,27 proc.) oraz na giełdzie metali SHF w Szanghaju (+0,56 proc.).

„Producenci zaczynają reagować negatywnie [...] Obserwujemy pewien spadek popytu” – stwierdziła mimo to Trina Chen, dyrektor w dziale Greater China Equity Research i analityczka Goldman Sachs.

Według analityków Goldman Sachs widoczny w 2026 r. wzrost notowań metali bazowych może niebawem napotkać przeciwności w postaci słabszego popytu ze strony producentów, zwłaszcza w Chinach.

Trina Chen podkreśliła też, że według badania Goldman Sachs liczba zamówień u producentów miedzi spadła o 10–30 proc. To efekt wycofania zamówień przez podmioty z branż takich jak elektronika użytkowa czy sprzęt komputerowy. Wskazała też, że w Chinach spadła liczba zamówień sieciowych, które stanowią podstawę zużycia miedzi w Państwie Środka.

Źródło: PAP