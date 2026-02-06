Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
NEWSROOM XYZ
06.02.2026 09:50

Ceny miedzi spadają. Metal coraz dalej od rekordów

W Londynie, Nowym Jorku i Szanghaju ceny miedzi spadają, oddalając się od rekordów. W ślad za metalem na otwarciu giełdy o ponad 1 proc. spadały też akcje KGHM, jednak potem notowania miedziowego giganta się poprawiły.

Miedź w trzymiesięcznych dostawach na londyńskiej LME spada o 1,1 proc. do ok. 12 760 dolarów za tonę. W czwartek 29 stycznia ceny metalu na londyńskiej LME sięgnęły historycznego rekordowej kwoty 14,5 tys. dolarów za tonę. Od piątku 30 stycznia surowiec na LME stracił już jednak 3,1 proc.

Na nowojorskiej Comex metal traci ok. 0,7 proc., a w Szanghaju – o niemal 2 proc.

Zapasy metalu osiągnęły najwyższy poziom od 1999 r., a niektóre banki ostrzegają, że ceny miedzi „przerosły” fundamenty.

Z kolei na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych KGHM Polska Miedź zaczęła piątkową sesję od spadków o ponad 1 proc. Potem jednak notowania spółki odbiły i na godz. 9.35 spółka wychodziła niemal „na zero”. W czwartek 5 lutego akcje KGHM poszły w dół najmocniej spośród spółek WIG20.

Eksperci Macquarie Group Ltd. uważają, że ostatnie wahania cen miedzi nie były uzasadnione czynnikami fundamentalnymi. W ich ocenie notowania metalu mogą pozostać na podwyższonym poziomie, dopóki ważne wydarzenie na światowych rynkach nie wywoła większych spadków.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu wyrób miedzi w Hucie Miedzi Cedynia
Ceny miedzi są coraz dalej od rekordowego poziomu 14,5 tys. dolara za tonę który metal osiągnął w czwartek 29 stycznia.
Fot. KGHM
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Maspex planuje kolejną akwizycję w Rumunii. „Grupa przeciera szlaki wielu innym polskim firmom”
Purcari Wineries ze stajni Grupy Maspex ma kolejny plan akwizycyjny. Firma złożyła ofertę dotyczącą potencjalnego kupna 100 proc. udziałów rumuńskiego producenta wina z regionu Dealu Mare. – Cel został dobrze dobrany, w naturalny sposób uzupełnia ofertę produktową Maspeksu, a wykorzystanie istniejących relacji handlowych eliminuje ryzyko finansowe – ocenia Ryszard Wojtkowski, prezes zarządu Resource Partners.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polak na czele unijnej agencji nadzorczej. Kim jest Damian Jaworski i z czym się zmierzy
Pół roku rekrutacji. Kilka etapów przesłuchań. Głosowanie w Parlamencie Europejskim. Od 1 kwietnia Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zyska nowego dyrektora wykonawczego. Damian Jaworski spróbuje znaleźć sposób na wzmocnienie nadzoru nad problematycznymi ubezpieczycielami z działalnością transgraniczną.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
6 proc. i więcej – tyle można dziś zarobić na najlepszych lokatach półrocznych. To więcej niż na lokatach rocznych i bez konieczności długiego zamrażania pieniędzy. Sprawdziliśmy oferty banków i wybraliśmy 8 najlepszych lokat na luty 2026 r.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Think Tank The Company. Startuje organizacja przedsiębiorców, która ma rozkręcić Polskę. „Administracja może działać tak sprawnie, jak najlepsze firmy”
Najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu zakładają nowy, apolityczny Think Tank The Company. Ma on połączyć doświadczenie przedsiębiorców z profesjonalnymi analizami ekspertów i stworzyć w ten sposób zarówno wsparcie dla innowacji, jak i poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
WIG20 na solidnym plusie. KGHM wyróżnił się pozytywnie na parkiecie. Dzień na GPW 3 lutego 2026
To był dobry dzień dla inwestorów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczególne powody do zadowolenia powinni mieć udziałowcy spółki KGHM.
03.02.2026