Ceny miedzi w Londynie lekko rosną. Mocno drożeje aluminium

W poniedziałek ceny miedzi nieznacznie rosną. Mocno drożeje za to aluminium w reakcji na ataki na bliskowschodnie fabryki.

O godz. 8.30 na londyńskiej LME tona miedzi w dostawach 3-miesięcznych drożeje o 0,2 proc. do 12 219 dolarów. W trakcie poprzedniej sesji surowiec podrożał o 0,4 proc. do 12 195 dolarów za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź rośnie lekko powyżej 0,1 proc., a na SHFE w Szanghaju oscyluje w okolicach ceny wyjściowej.

Z kolei aluminium drożeje o ponad 4,5 proc. do prawie 3300 dolarów za tonę. W pewnym momencie surowiec zwyżkował nawet o 6 proc. To reakcja na irańskie ataki na fabryki tego metalu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie.

Bliski Wschód odpowiada za znaczną część światowej produkcji surowca. Tymczasem huty w regionie nie mogą wysyłać metalu – używanego m.in. w produkcji samochodów, samolotów i paneli słonecznych – ani sprowadzać surowców.

