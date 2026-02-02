Ceny mieszkań w styczniu wzrosły, ale spadła sprzedaż

Ceny mieszkań w styczniu wzrosły m/m we wszystkich badanych miastach, ale sprzedaż spadła o 10 proc. – wynika z raportu Tabelaofert.pl. W stosunku rocznym mieszkania podrożały o 2 proc. Najbardziej w Trójmieście.

14 tys. 207 zł – tyle w styczniu wyniosła średnia cena za m kw. To o prawie 0,9 proc. więcej w porównaniu z grudniem.

„W minionym miesiącu deweloperzy podnieśli ceny 10,1 proc. oferowanych mieszkań, podczas gdy obniżki objęły 6,7 proc. lokali” – stwierdzają autorzy raportu. Te obniżki były jednak wyraźnie większe – ceny spadały o średnio 5 proc., podczas gdy przeciętna podwyżka wynosiła 3 proc.

„Oznacza to, że osoby szukające mieszkania nadal mogą liczyć na realne negocjacje cenowe, zwłaszcza przy lokalach, które dłużej pozostają w ofercie” – mówi założyciel i wiceprezes portalu Tabelaofert.pl Robert Chojnacki.

W styczniu m kw. najbardziej – bo o 3,9 proc. – podrożał w ujęciu miesięcznym w Trójmieście, a najmniej – we Wrocławiu (+0,01 proc.) i Łodzi (+0,03 proc.). We wszystkich miastach odnotowano wzrost cen m/m.

W ujęciu rocznym jednak nie wszędzie jest drożej. We Wrocławiu odnotowano spadki średniej ceny o 4 proc. r/r, a w Krakowie – o 1,4 proc.

Najsilniejsze wzrosty r/r były widoczne za to w Trójmieście (+11,3 proc.), Poznaniu (+4,9 proc.), Bydgoszczy (+4,5 proc.) oraz w aglomeracji śląskiej (+2,7 proc.). Mniej wzrosły ceny w Łodzi (2 proc.) i Szczecinie (1,9 proc.). Najmniej w Lublinie (+0,9 proc.) i w Warszawie (+0,4 proc.).

„W skali kraju ceny rosną wolniej niż inflacja i znacznie wolniej niż wynagrodzenia, a zdolność kredytowa stopniowo się poprawia. Na zmiany średniej ceny m kw. coraz większy wpływ ma jednak struktura oferty i nowa podaż, a nie same korekty w cennikach” – podsumowuje wyniki wiceprezes portalu.

Źródło: PAP