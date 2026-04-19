Ceny najmu w największych miastach spadają

Od początku 2026 r. ceny najmu mieszkań w miastach wojewódzkich spadają w tempie ok. 1 proc. miesięcznie – wynika z danych Otodom. Warszawa wciąż jest najdroższa.

Jeszcze w styczniu 2026 r. przeciętny koszt najmu w stolicach województw wynosił 3,6 tys. zł. W marcu spadł jednak do 3,5 tys. zł.

Najdroższym miastem pozostaje Warszawa – tam wynajem mieszkania kosztuje średnio 4,8 tys. zł miesięcznie. To o 1,7 tys. zł więcej niż w drugim w zestawieniu Trójmieście, gdzie cena najmu sięga 3,1 tys. zł.

W marcu ceny najmu spadły w sześciu z siedmiu największych miast w Polsce. To Katowice, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław. Wyjątkiem była Łódź – tam czynsze utrzymały się na stałym poziomie 2,3 tys. zł.

– Patrząc poza największą „siódemkę”, najciekawsza sytuacja panuje w Kielcach. Mimo że z kwotą 2,1 tys. zł miasto to pozostaje najtańszym rynkiem w zestawieniu Otodom, to właśnie tam odnotowano najwyższą dynamikę zmian. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2,4 proc., idąc pod prąd spadkowemu trendowi widocznemu w głównych ośrodkach – wskazuje Paweł Jarząbek z Otodom.

Największym zainteresowaniem wciąż cieszą się mieszkania dwupokojowe o powierzchni ok. 40 m kw.

Źródło: PAP, XYZ