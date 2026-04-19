19.04.2026 13:25

Ceny najmu w największych miastach spadają

Od początku 2026 r. ceny najmu mieszkań w miastach wojewódzkich spadają w tempie ok. 1 proc. miesięcznie – wynika z danych Otodom. Warszawa wciąż jest najdroższa.

Jeszcze w styczniu 2026 r. przeciętny koszt najmu w stolicach województw wynosił 3,6 tys. zł. W marcu spadł jednak do 3,5 tys. zł.

Najdroższym miastem pozostaje Warszawa – tam wynajem mieszkania kosztuje średnio 4,8 tys. zł miesięcznie. To o 1,7 tys. zł więcej niż w drugim w zestawieniu Trójmieście, gdzie cena najmu sięga 3,1 tys. zł.

W marcu ceny najmu spadły w sześciu z siedmiu największych miast w Polsce. To Katowice, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław. Wyjątkiem była Łódź – tam czynsze utrzymały się na stałym poziomie 2,3 tys. zł.

– Patrząc poza największą „siódemkę”, najciekawsza sytuacja panuje w Kielcach. Mimo że z kwotą 2,1 tys. zł miasto to pozostaje najtańszym rynkiem w zestawieniu Otodom, to właśnie tam odnotowano najwyższą dynamikę zmian. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2,4 proc., idąc pod prąd spadkowemu trendowi widocznemu w głównych ośrodkach – wskazuje Paweł Jarząbek z Otodom.

Największym zainteresowaniem wciąż cieszą się mieszkania dwupokojowe o powierzchni ok. 40 m kw.

Źródło: PAP, XYZ

Pierwsze „cztery kąty” – kupno vs. wynajem, gdzie i jak szukać mieszkania
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
„Rozwój plus” Morawieckiego i dobra mina do złej gry w PIS. Poszerzanie frontu czy maskowanie jedności?
Powołanie przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia „Rozwój plus” zrzesza około 40 polityków partii i budzi wyraźny niepokój Nowogrodzkiej. Jarosław Kaczyński zmuszony jest do zachowania pozorów…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Recenzja Społeczeństwo
To, co wszyscy wiedzą. Recenzja książki Stevena Pinkera „When Everyone Knows That Everyone Knows...”
To, co uznajemy za stabilne, może zniknąć w jednej chwili – wystarczy, że przestaniemy wierzyć, że inni nadal w to wierzą. Steven Pinker w swojej książce pokazuje, że świat społeczny opiera się na…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto i dlaczego jest dziś kontrolowany? „Wiedza o działaniach skarbówki stała się elementem strategii biznesowej”
Urzędnicy skarbówki w firmach to już coraz rzadszy widok. W ostatnich latach zmalała liczba kontroli, zmieniła się taktyka fiskusa, ale kary dla przedsiębiorców wydają się rekordowo dotkliwe. To…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Nie tylko Francja. Dlaczego francuski znów staje się językiem wpływu?
Frankofonia to dziś nie sentymentalny projekt kulturowy, ale sieć realnych powiązań politycznych, gospodarczych i edukacyjnych. Organizacja La Francophonie skupia 93 państwa, rządy i obserwatorów.…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Czesi zapatrzyli się w złotą strategię Polski. Nie wszyscy wybrali jednak taką drogę
Polska to regionalny król Midas. NBP wciąż skupuje złoto i zgromadził już 570 ton kruszcu. Sztabki pozyskują również banki centralne Czech i Serbii. Rumuni osiągnęli już poziom zapasów, który im…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Azja reguluje media społecznościowe. Platformy blokują konta nastolatków
Indonezja idzie śladem Australii i egzekwuje ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla nieletnich. Ale gra dopiero się zaczyna, w miarę jak inne kraje Azji oraz Europy projektują…
17.04.2026