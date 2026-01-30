Ceny paliw na stacjach w przyszłym tygodniu. Oto prognoza BM Reflex

Możliwe jest zakończenie trwającej od listopada serii obniżek cen paliw. W pierwszym tygodniu lutego na części stacji możliwe są kilkugroszowe podwyżki – prognozują analitycy BM Reflex.

Analitycy wskazali, że wzrost cen ropy naftowej, wynikający ze zwiększonego ryzyka geopolitycznego związanego z eskalacją napięć na linii USA–Iran, nie znajduje w tym tygodniu odzwierciedlenia na krajowym rynku paliw.

„Czynnikiem, który ochronił krajowych kierowców przed – wydawałoby się nieuchronnymi – podwyżkami cen na stacjach, było umocnienie złotego wobec dolara. Może to jednak oznaczać koniec trwającej od listopada serii obniżek cen paliw, zwłaszcza że ryzyko wzrostu cen na rynku hurtowym wyraźnie się zwiększyło. W pierwszym tygodniu lutego na części stacji możliwe są kilkugroszowe podwyżki cen" – napisali w raporcie.

Ceny paliw w tygodniu 2–6 lutego 2026 r. (PROGNOZA)

LPG – 2,72 zł/l (+1 gr/l)

Pb95 – 5,63 zł/l (+1 gr/l)

Pb98 – 6,39 zł/l (+1 gr/l)

ON – 5,90 zł/l (+1 gr/l)

Źródło: PAP