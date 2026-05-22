Ceny ropy idą w górę. Komunikat Iranu ostudził optymizm inwestorów

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach znów mocniej rosną po trzech poprzednich sesjach, w trakcie których notowały spadki.

Ropa Brent około godz. 8.10 drożała o 2,58 proc. i była wyceniana na 105,23 dolarów za baryłkę.

Cena ropy WTI rosła z kolei o 2,03 proc. do 98,31 dolarów za baryłkę.

Optymizm inwestorów w związku z potencjalnym zakończeniem wojny na Bliskim Wschodzie wyraźnie ostudziło oświadczenie Iranu – wskazują maklerzy. Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei nakazał, by wysoko wzbogacony uran pozostał w kraju. Informację przekazała agencja Reuters, powołując się na dwa wysoko postawione źródła w irańskich władzach.

Kwestia wysoko wzbogaconego uranu to jeden z głównych punktów spornych między Iranem a USA. Stany Zjednoczone deklarują, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej. Iran twierdzi, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter. Zgromadził jednak około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę, że Stany Zjednoczone są gotowe przeprowadzić dalsze ataki na Teheran, jeśli Iran nie zgodzi się na porozumienie pokojowe. Zasugerował jednak, że Waszyngton może poczekać kilka dni, aby „otrzymać właściwe odpowiedzi".

Źródło: PAP/XYZ