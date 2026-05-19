Ceny ropy spadają. Donald Trump ma kolejny „moment TACO"

Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach spadają we wtorek po tym, jak prezydent USA Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na ten dzień atakiem na Iran. Donald Trump wskazał, że kraje te poprosiły o wstrzymanie się z atakiem na 2–3 dni.

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 8.08 kosztowały 110.08 dolara (-1,8 proc.), WTI – 103,26 dolara (-1,07 proc.).

Kolejne TACO Donalda Trumpa. Wstrzyma się z atakiem „na chwilę" lub „na zawsze"

Sojusznicy poprosili mnie o wstrzymanie planowanego na wtorek ataku na Iran – przekazał w poniedziałek późnym wieczorem czasu polskiego prezydent USA Donald Trump, który po raz kolejny w ostatniej chwili nie zrealizował swojej groźby „zniszczenia Iranu".

Prezydent USA dodał, że przystał na tę prośbę, ale jest gotowy uderzyć na Teheran „w każdej chwili”, jeśli nie osiągną „akceptowalnego porozumienia”.

Charakterystyczne dla Trumpa wycofywania się z wcześniejszych buńczucznych zapowiedzi ma swoją specjalną nazwę – akronim TACO pochodzący od angielskich słów „Trump Always Chickens Out" („Trump zawsze tchórzy").

Od niego wywodzi się też rynkowy termin TACO Trade, czyli gra na to, że Trump wycofa się ze swoich zapowiedzi, co może wywołać gwałtowne odbicie na rynkach, jak stało się po wycofaniu się Trump z radykalnych podwyżek ceł w kwietniu 2025 r. czy gdy w marcu 2026 r. wycofał się z ultimatum, że jeśli nie zostanie zwolniona blokada cieśniny Ormuz, po upływie 48 godzin zacznie bombardować irańską infrastrukturę energetyczną.

Później w poniedziałek Donald Trump powiedział, że wstrzyma się z atakiem na „małą chwilkę”, choć dodał, że ma nadzieję, że „na zawsze”, jeśli dojdzie do porozumienia.

Blokada cieśniny Ormuz generuje problemy, także dla polskiego budżetu

Tymczasem blokada morska USA w cieśninie Ormuz (prowadzona równolegle do blokady irańskiej) spowodowała wstrzymanie działalności irańskiego terminalu naftowego na wyspie Chark, co odcięło Teheran od dochodów ze sprzedaży ropy naftowej i doprowadziło do wycofania z rynku wielu milionów baryłek tego surowca.

Wyspa Chark to strategiczna wyspa w Zatoce Perskiej, która stanowi „serce” irańskiego przemysłu naftowego. Obsługuje ona około 90 proc. całego irańskiego morskiego eksportu ropy naftowej.

Terminal na wyspie, który może magazynować około 30 mln baryłek ropy, jest nieczynny od co najmniej 10 dni.

Z kolei niektóre duże tankowce, które wpłynęły do Zatoki Perskiej podczas wojny USA i Izraela z Iranem, wypłynęły już „pomyślnie” z ładunkami, co wskazuje, że pojawiła się niewielka grupa armatorów gotowych zaryzykować przepłynięcie cieśniny Ormuz.

Od 1 marca co najmniej 19 statków przewożących ropę naftową i gaz, niezwiązanych z Iranem, wpłynęło do cieśniny Ormuz i ją opuściło – wynika z danych śledzenia ruchu statków zebranych przez agencję Bloomberg.

Żegluga przez ten newralgiczny szlak wodny na Bliskim Wschodzie została praktycznie sparaliżowana od czasu ataku USA i Izraela na Iran pod koniec lutego. Mimo to niektórym statkom udało się przepłynąć cieśninę Ormuz w ramach zawartych porozumień. Nie wiadomo dokładnie, jaka jest rzeczywista liczba „szczęśliwców”, bo wiele jednostek w Zatoce Perskiej wyłącza sygnały satelitarne, aby chronić się przed atakami Iranu.

W Polsce zgodnie z obwieszczeniem ministra energii ceny maksymalne paliw we wtorek 19 maja wynoszą: benzyna typu 95 – 6,42 zł za litr; benzyna typu 98 – 6,97 zł za litr; olej napędowy – 6,85 zł za litr.

Ceny maksymalne są jedną z części odpowiedzi polskiego rządu, tzw. Ceny Paliw Niżej (CPN) na szok cenowy wywołany przez blokadę cieśniny Ormuz, która kosztuje nasz budżet ok. 1,6 mld zł miesięcznie.

Drugą częścią CPN jest obniżka VAT i akcyzy na paliwo. Obowiązywanie rozporządzenia obniżającego te podatki zostało przedłużone do 31 maja.

Jak przekazał redakcji XYZ rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna, decyzje w sprawie przedłużenia programu CPN będą podejmowane co dwa tygodnie.

Źródło: XYZ, PAP