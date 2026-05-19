Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 07:03

Prezydent USA Donald Trump: wstrzymałem atak na Iran na prośbę sojuszników

Sojusznicy poprosili mnie o wstrzymanie planowanego na wtorek ataku na Iran – przekazał prezydent USA Donald Trump. Dodał, że przystał na tę prośbę, ale jest gotowy uderzyć na Teheran „w każdej chwili, jeśli nie osiągną akceptowalnego porozumienia”.

Prośbę miały wystosować władze Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie planowanego na jutro ataku militarnego na Islamską Republikę Iranu, ponieważ obecnie trwają poważne negocjacje i, ich zdaniem, jako Wielkich Przywódców i Sojuszników, zostanie zawarte porozumienie, które będzie w pełni akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych, a także dla wszystkich krajów Bliskiego Wschodu i nie tylko – napisał amerykański prezydent w nocy z poniedziałku na wtorek na platformie Truth Social.

Zastrzegł jednak, że każde porozumienie musi zapewnić, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.

– Z szacunku dla wyżej wymienionych przywódców poleciłem [...] abyśmy NIE przeprowadzali zaplanowanego na jutro ataku na Iran, ale jednocześnie poleciłem im, by byli gotowi do przeprowadzenia pełnego, zakrojonego na szeroką skalę ataku na Iran w każdej chwili, w przypadku gdyby nie udało się osiągnąć akceptowalnego porozumienia – dokończył.

Wracają nadzieję na pokój na Bliskim Wschodzie

W nocy z niedzieli na poniedziałek Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran nie zawrze szybko porozumienia, to „nic z niego nie zostanie”. Wcześniej odrzucił ostatnią propozycję Teheranu. W poniedziałek jednak irańskie media przekazały, że USA „wykazały pewną elastyczność” w negocjacjach, a Teheran ustosunkował się do krytyki odrzuconego dokumentu.

Pojawiły się także informacje agencji Tasnim o zgodzie Waszyngtonu na wstrzymanie sankcji na eksport irańskiej ropy naftowej na czas trwania negocjacji. Zaprzeczył temu anonimowy urzędnik Białego Domu, ale według źródeł Reuters amerykańska administracja zezwoliła też Iranowi na kontynuowanie w ograniczonym zakresie cywilnego programu atomowego.

Ograniczenie tego programu do celów cywilnych jest – obok otwarcia cieśniny Ormuz i ograniczenia programu rakietowego – głównym żądaniem Amerykanów. Wojna trwa od 28 lutego, gdy USA i Izrael zaatakowały Iran, jednak od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni. Tymczasem cieśnina Ormuz, przez którą płynie 20 proc. światowych dostaw LNG i ropy, jest wciąż zamknięta przez Iran, ale równocześnie marynarka wojenna USA prowadzi blokadę irańskich portów.

Źródło: PAP, XYZ

Firmy na całym świecie straciły przez wojnę co najmniej 25 mld dolarów
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
Sojusznicy poprosili mnie o wstrzymanie planowanego na wtorek ataku na Iran – powiedział Donald Trump.
Fot. Alex Wong/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Mniej żołnierzy USA w Polsce. Co z naszym bezpieczeństwem?
Wojsk amerykańskich w Polsce będzie mniej, a rząd i prezydent zostali tym zaskoczeni. Decyzja może pochodzić od sekretarza obrony USA, Pete’a Hegsetha i stawia pod dużym znakiem zapytania…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy koreańskie kosmetyki są lepsze niż polskie? „Powinniśmy stworzyć modę na p-beauty"
– Dziś dużo mówi się o „made in Poland”, ale brakuje spójnej narracji. Mimo że mamy mocne punkty, na przykład branżę beauty, która jest prawdziwą perełką na skalę światową – mówi Maciej Tęsiorowski,…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Putin ma nowy plan na kraje bałtyckie. Odtwarza niebezpieczny schemat z Ukrainy
Kraje bałtyckie stały się w ostatnim czasie obszarem coraz intensywniejszych politycznych, dezinformacyjnych i dywersyjnych działań Rosji. Są sygnały, że Kreml może sięgnąć po wypróbowany w Ukrainie…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zwolnienia w krakowskich centrach usług. „Element globalnej zmiany działania firm”
Zlokalizowane w Krakowie centra biznesowe redukują zatrudnienie. Sektor usług dla biznesu od lat stanowi fundament lokalnego rynku pracy. – Miasto nie traci swojej pozycji, lecz przechodzi do…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Nie tylko Grenlandia. Na dalekiej Północy rośnie rywalizacja także o Svalbard
Choć Longyearbyen i Barentsburg dzieli kilkadziesiąt kilometrów arktycznej tundry, polityczna przepaść między norweską a rosyjską społecznością na Svalbardzie się pogłębia. W cieniu wojny w Ukrainie,…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekspansja chińskich towarów spowolniła. Najważniejsze zjawiska w polskim handlu zagranicznym
Dane GUS za I kw. 2026 r. pokazują, jak chiński import, konflikt na Bliskim Wschodzie i cła Trumpa kształtują polski handel zagraniczny. Sprawdź najważniejsze liczby i trendy.
18.05.2026